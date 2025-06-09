房貸好難！成數再縮水、利率創新高 全國新增房貸腰斬
金融聯徵中心公布最新統計，今年第1季全國新增房貸核貸件數僅約3.56萬件，相較2024年第1季5.48萬件，量縮近2萬件，幾乎腰斬，為近7年來同期最低點。
進一步觀察，購屋族平均扛貸壓力，今年Q1全國平均房貸為976萬元，是從2024年Q2連續三季突破千萬元之後，重新回到千萬以內門檻，為近一年來新低。
平均核貸成數為78.09%，為近5年來最低；平均利率2.36%，則來到近17年來最高點，整體核貸條件均比第七波管制發布前還要嚴苛，顯示今年銀行持續緊縮，貸款比去年房貸之亂時期還要困難。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2024年房市景氣旺盛，到了Q2全國核貸量高達6.5萬件，為近17年來史上最高峰，也導致不動產放款餘額滿水位。
同年9月，央行便祭出第七波信用管制限貸令，並嚴加控管不動產放款比率，各家銀行紛紛排隊撥款、甚至是直接暫停收件，因此從去年Q3開始，全國核貸量逐季下滑。
今年首季，持續受打炒房效應，加上川普關稅政策出場，為全球經濟拋出震撼彈，牽動股市與房市信心，房市買氣走向保守觀望，讓整體核貸表現雪上加霜。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，Q1全國平均房貸金額相比去年同季雖微幅下降，不過平均鑑估房價仍處於高水位。房價高、房貸降，主要原因應是受銀行可貸成數縮減，房貸金額因而降低，但相對來說，自備款也會因而提高。
在銀行保守放貸的情況下，為避免房貸卡關，比起以往，買方自備款甚至要多抓一成比較保險，實際購屋壓力並未明顯減輕。
李家妮指出，各家銀行為調控放款，不僅審核趨嚴，多數採取降成數、升利率策略，以價制量減少申請件數；即便順利核貸過關，購屋族尚得面對低成數、高利率帶來的負擔，想圓夢成家也不得不接受較差的貸款條件，同時面對高房價，為減輕負擔，購屋族只好縮小坪數、拉高屋齡、降低總價，房子也因此越買越小、越買越老。
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