許人中從旅遊業轉職信義房屋 「找到家的感覺」

信義房屋唭哩岸店經理許人中，過去曾是擁有近15年資歷、服務過上萬旅客的資深華語導遊，因為疫情被迫轉職，幾經考量之後選擇轉換至訓練機制與保障完善的信義房屋，並且在公司資源、夥伴與家人的支持下，擺脫入行前兩年的泥淖，一路成為店主管，希望透過自身經驗鼓勵所有轉職者，轉換跑道也能再闖出一片天。

餐旅系出身的許人中，還沒畢業就決定到旅遊業闖蕩，導遊職務一做就是10幾年，過往總是一團接一團，送機就是接機，家裡反而像飯店一個月住不到幾天。一場席捲全球的新冠肺炎重創了旅遊業，不只讓收入一夕歸零，也讓沒想過要轉行的許人中突然面臨大齡轉職考驗。

身為家裡的經濟支柱，許人中對下一家公司行業別沒有特別想法，只希望是制度完善、有保障的大品牌，在旅遊同業的鼓勵之下，就這樣接觸房仲業、加入信義房屋。許人中表示，進入信義之後才感受到「以人為本」的精神，真實的貫徹在教育制度、福利制度與工作環境上，不只薪資保障6個月底薪5萬，公司也會替同仁投保，休假、晉升等制度也很完善。

提到突然轉換跑道的心情，早已是職場老鳥的許人中很能理解這種衝擊。在別的領域早就是大前輩，轉行之後不只突然歸零，同事甚至主管可能都是比自己年輕很多的後輩，因為跟過去的從業經驗完全不同，工作上還需要彎腰請益，種種變化都是很大的挑戰。

許人中回憶初入行時，常感覺到付出的努力很多，但結果卻不見得能成正比；如曾經帶著客戶走遍雙北看了不下50個物件，卻沒有成交；或是好不容易議好價，卻被同業成交了等等，諸如此類的迷路感所產生的情緒很容易打擊自信心。

許人中表示，慶幸在信義房屋有很完善的教育制度，可以協助完全沒有經驗的新人逐漸上手；更重要的是完整的「師徒制」以及公司手心向下的風氣，除了主管、師傅的引導，只要願意開口詢問，在信義房屋不只是同店的同仁，甚至是全公司的同事都願意伸出援手；再加上家人的支持、心境的轉換，才讓自己逐漸走出低谷。接著，擺脫泥淖的許人中，決定進一步挑戰管理職，想要用自己的經驗幫助像自己這樣的大齡轉職者，即使轉行、歸零，只要竭盡所能、全力以赴還是能再開創一片天。

面對有意轉職挑戰房仲的求職者，許人中很明白的表示，業務是需要努力才會有相對應的報酬的工作，而房仲業務是個不太容易、需要加倍努力，但能學到的很多工作，尤其房產業能接觸到的不乏中高層，對於自己人脈建立的幫助很大；若是職場新鮮人，許人中也鼓勵房仲工作不僅能了解房產知識、也能夠學會怎麼跟人打交道，這些不論是生活上或是在其他工作上都是很難學習到的心法。

眼見疫情的趨緩、旅遊的復甦，被問到會不會想回旅遊業？「不想回去了，旅遊業是個很看體力與年齡的工作」許人中笑著說「最重要的是，太太跟小孩都告訴我，希望看到爸爸回家，因為到了信義房屋，家才真的像個家。」