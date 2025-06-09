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SCFI 持續反彈 有助航商第3季營運

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

反應國際海運價走勢的SCFI指數，截至上周為止，為2,240.35點，較前一周上漲8%，其中，美東線上漲11.1%、美西線上漲8.3%，歐洲線運價上漲5%；法人機構表示，隨國際市場運價反彈，將有助航商第3季營運表現。

分析師表示，隨中美雙方貿易衝突關係趨於緩和，被壓抑的出口需求釋放，支撐遠洋線運價自5月下旬開始顯著上漲。展望後市，非中國之外的國家關稅豁免期至7月9日到期，由於關稅計算基礎以到美國港口為主，因此，相關國家的搶運需求預計最慢須於6月中旬出貨，加上近期美西線加班船逐漸增加，預期此波搶運帶動的美國線運價漲勢恐於短期內見頂。

獲利方面，第2季下旬開始關稅豁免期搶運導致的運價上漲，預計大多將於第3季反映，加上第3季進入傳統需求旺季，遠洋線運價仍有望高於前期低點，全季有望為航商今年季獲利高峰。

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