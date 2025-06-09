換夥伴推進商業化 台新藥調整APP13007在美授權策略

台新藥（6838）8日晚間接連發布兩則公告，包括：終止與Eyenovia, Inc.之授權合作協議合約，以及與Harrow, Inc.簽署授權協議，授權BYQLOVI (丙酸氯倍他索點眼懸液)在美國的商業化權利。

其中，終止與Eyenovia, Inc.之授權合作協議合約部分。台新藥說明，公司於112/08/16與Eyenovia, Inc.簽署APP13007於美國之獨家授權合約，授權APP13007(丙酸氯倍他索點眼懸液劑0.05%)在美國市場的商業化權利。惟APP13007於美國之銷售自2024年11月起，即受Eyenovia, Inc.營運狀況之影響，導致台新藥之產品在美國銷售進展緩慢，與Eyenovia, Inc.協商溝通後，Eyenovia, Inc.已將APP13007之美國藥證移轉回台新藥。

台新藥表示，為確保公司APP13007能盡快改善於美國之銷售，在Eyenovia的同意與支持下，公司積極探尋其他潛在授權對象，獲得在美國擁有超過15種FDA已批准的品牌眼藥在眼科藥物具領導地位的Harrow Inc.對授權引進公司產品之高度興趣。最終決定與Harrow Inc.合作進行APP13007於美國市場的商業化，故與Eyenovia雙方合意並按合約相關規定提前終止與Eyenovia, Inc.的獨家授權合約。

台新藥表示，公司業已取得之簽約金及里程碑金依合約無須退還，在終止與Eyenovia, Inc.之授權並同時授權予Harrow Inc.後，應對促進公司APP13007於美國之銷售有明顯助益。

Harrow, Inc為一家美國那斯達克上市處於領先地位的眼科藥品公司，專注於眼科醫療領域，主要從事創新及品牌眼科藥品的開發和於美國市場的商業化。其產品組合涵蓋超過15種FDA批准的處方藥和非處方藥，專門用於治療各種眼科疾病，如乾眼症、青光眼、過敏、感染以及其他眼科炎症性疾病。Harrow的產品在美國市場上廣泛銷售，被眼科醫生、醫院和門診手術中心等機構廣泛使用。Harrow旗下的ImprimisRx亦是美國調劑眼科藥品的領先企業。在2024年Harrow的營收為1.996億美元，較2023年增長了53.3%。

台新藥表示，依合約將分階段取得里程碑金及權利金以及於合約期間內的其他對價，合約細節依雙方契約保密約定不予以揭露。

台新藥提醒，新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。