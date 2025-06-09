快訊

傅崐萁「反罷陸戰」全面啟動 藍綠2026花蓮縣長前哨戰

花蓮海上浮屍案情翻轉！女被2男強押自海堤推入大海 警火速逮人

赴日購物免稅快沒了？日本考慮取消外國遊客優惠、調漲離境稅

換夥伴推進商業化 台新藥調整APP13007在美授權策略

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台新藥（6838）8日晚間接連發布兩則公告，包括：終止與Eyenovia, Inc.之授權合作協議合約，以及與Harrow, Inc.簽署授權協議，授權BYQLOVI (丙酸氯倍他索點眼懸液)在美國的商業化權利。

其中，終止與Eyenovia, Inc.之授權合作協議合約部分。台新藥說明，公司於112/08/16與Eyenovia, Inc.簽署APP13007於美國之獨家授權合約，授權APP13007(丙酸氯倍他索點眼懸液劑0.05%)在美國市場的商業化權利。惟APP13007於美國之銷售自2024年11月起，即受Eyenovia, Inc.營運狀況之影響，導致台新藥之產品在美國銷售進展緩慢，與Eyenovia, Inc.協商溝通後，Eyenovia, Inc.已將APP13007之美國藥證移轉回台新藥。

台新藥表示，為確保公司APP13007能盡快改善於美國之銷售，在Eyenovia的同意與支持下，公司積極探尋其他潛在授權對象，獲得在美國擁有超過15種FDA已批准的品牌眼藥在眼科藥物具領導地位的Harrow Inc.對授權引進公司產品之高度興趣。最終決定與Harrow Inc.合作進行APP13007於美國市場的商業化，故與Eyenovia雙方合意並按合約相關規定提前終止與Eyenovia, Inc.的獨家授權合約。

台新藥表示，公司業已取得之簽約金及里程碑金依合約無須退還，在終止與Eyenovia, Inc.之授權並同時授權予Harrow Inc.後，應對促進公司APP13007於美國之銷售有明顯助益。

Harrow, Inc為一家美國那斯達克上市處於領先地位的眼科藥品公司，專注於眼科醫療領域，主要從事創新及品牌眼科藥品的開發和於美國市場的商業化。其產品組合涵蓋超過15種FDA批准的處方藥和非處方藥，專門用於治療各種眼科疾病，如乾眼症、青光眼、過敏、感染以及其他眼科炎症性疾病。Harrow的產品在美國市場上廣泛銷售，被眼科醫生、醫院和門診手術中心等機構廣泛使用。Harrow旗下的ImprimisRx亦是美國調劑眼科藥品的領先企業。在2024年Harrow的營收為1.996億美元，較2023年增長了53.3%。

台新藥表示，依合約將分階段取得里程碑金及權利金以及於合約期間內的其他對價，合約細節依雙方契約保密約定不予以揭露。

台新藥提醒，新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

延伸閱讀

下令對洛杉磯部署軍隊 川普：確保強而有力法秩

川習破冰互邀訪問！他嘲川普「認慫」：趁低買進陸港股

美中9日倫敦啟動第二輪貿易談判 六議題聚焦

和川普撕破臉後 馬斯克拋組新政黨！台裔美籍企業家自曝已聯繫對方

相關新聞

貨量都還在！關稅引爆中國出貨崩 長榮、陽明、萬海卻不怕？

美中貿易緊張局勢持續升溫之際，全球航運市場正面臨前所未有的挑戰與轉型。美國對中國課徵高達145%的對等關稅，不僅重創出口，也使雙邊貨運量急遽萎縮，更牽動整體供應鏈的穩定與物流生態的重組。

從搖籃到搖籃 均苑開啟農業循環經濟新機

秉持「從搖籃到搖籃」（Cradle to Cradle）理念，均苑與設研院合作，將鳳梨農廢轉化開發可分解「鳳梨地膜」與「...

行政治理／台灣金聯董座宮文萍 推動居住正義 三箭齊發

泛公股台灣金聯資產管理董事長宮文萍於今年2月底上任，宣示任內有三大目標，包括擴大辦理平價住宅、都更危老，以及打造共享辦公...

數位行銷／食品行銷 善用AI說故事

2025年，許多行銷人開始擁抱AI。尤其對食品產業而言，不只是一場科技升級，而是一場關於速度、感官與文化理解力的革命。

經濟選書／CEO必修課 向哲學家看齊

「未經審視的生命不值得活。」蘇格拉底說。許多人認為蘇格拉底是西方哲學之父，他主張人跟其他物種的差別，在於我們有自省的能力...

點子農場／催生藝術自由貿易區的四點想像

他的公司剛簽下合約，準備經營郵輪旅運中心裡的空間，打算用藝廊的形態來經營。我建議他可以用「藝術自由貿易區( Art Fr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。