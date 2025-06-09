大師論壇20日登場 國泰世華：川普2.0考驗全球

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰世華銀行認為，「讓美國再次偉大」對既有政經秩序帶來挑戰，也考驗全球與台灣經濟韌性。國泰金控／提供
國泰世華銀行認為，「讓美國再次偉大」對既有政經秩序帶來挑戰，也考驗全球與台灣經濟韌性。國泰金控／提供

國泰世華銀行指出，美國總統川普重返白宮後，一言一行牽動全球目光，政策路徑如同川劇變臉，令人措手不及，疲於奔命。「讓美國再次偉大」不僅對既有的政經秩序帶來挑戰，也考驗全球與台灣的經濟韌性。

經濟日報、華南金控、合作金庫銀行共同主辦的「2025大師論壇」，將於6月20日登場，邀請2010年諾貝爾經濟學獎得主、英國倫敦政經學院經濟學教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）來台，將以「川普時代的全球經濟展望」為題發表演講。本論壇由富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀行、亞洲大學協辦。

國泰世華銀行表示，川普要讓美國再次偉大，但「偉大」的定義模糊。就川普而言，主要聚焦於改善貿易與財政的雙赤字，以及鞏固美國在科技與軍事領域的全球領導地位。他在4月2日提出的「對等關稅」看似荒謬，實則頗具震撼，促使貿易夥伴紛紛端出各式讓利方案以緩解壓力。川普擅長的「交易的藝術」再次上演，關稅從施壓工具轉為結構性新常態。10%起跳的稅率，將迫使企業重塑供應鏈與定價策略，對全球景氣帶來連鎖效應。

對台灣而言，挑戰更加具體。第一，台灣輸美產品的稅率是否與鄰國接近，尤其半導體是否遭針對；第二，台商透過其他生產基地輸美時，其課稅變化；第三，台灣是否會進一步調降關稅，並移除非關稅障礙。這三者皆深刻影響我國長期的產業競爭力。若正面以對，台灣或有機會藉此升級轉型，但短期內的衝擊與陣痛恐難避免。

國泰世華銀行認為，未來各國政府勢必在取捨之間更積極談判，並透過短期財政補貼，協助企業與家庭渡過陣痛期，台灣亦需謹慎因應。當中關鍵，在財政紀律與市場機制之間如何取得平衡，並確保資源真正用在刀口上。當全球債台高築問題日益嚴峻，錯置資源恐將為未來埋下更大風險。

另一方面，近來市場謠言四起，無論是「海湖莊園協議」或「廣場協議2.0」，都容易引發市場過度反應。當全球局勢混亂、人心浮動之際，金融市場震盪亦隨之加劇。

整體而言，川普2.0的關稅主張對全球經濟結構已構成衝擊，企業面臨關稅成本升高、供應鏈重組及傾銷壓力三重挑戰，營收與毛利恐受侵蝕。若加上匯率變動干擾，未來能否撐住韌性，端視各國與企業的彈性與應變能力。

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圖／經濟日報提供
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