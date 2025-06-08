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心有火種人就會有光！鉅虹建設董座劉品辰 談建築人生

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
鉅虹建設董事長劉品辰以「心有火種，人就會有光」為題，剖析建築人生中的創業歷程。記者宋健生/攝影
鉅虹建設董事長劉品辰以「心有火種，人就會有光」為題，剖析建築人生中的創業歷程。記者宋健生/攝影

台中市東海大學校友會8日於鉅虹建設綠美館舉辦企業參訪，校友會理事長邱于珊率同60餘位企業家校友參與。鉅虹建設董事長劉品辰以「心有火種，人就會有光」為題，剖析建築人生中的創業歷程、土地情懷與永續實踐。

東海大學校長張國恩、副校長詹家昌、立法委員楊瓊瓔、廖偉翔、台中市議員邱愛珊、順天建設（5525）總經理林丙申等人也到場支持。

劉品辰從一個高中夜間部半工半讀的莘莘學子，到成為砌築台中城市天際線、行事指揮若定的建設公司董事長，兩個身份之間，是半個世紀漫長的自我錘鍊。

即便走得再高、再遠，劉品辰始終記得那段堅毅的刻苦歲月，師長的鼓勵就像一顆火種、一粒種子植進他的心裡。往後再漫漫的創業生涯遇見挑戰時、遭逢困境時，他總會記得為自己按下返回鍵，去回顧當年的初心，不忘為了實踐理想而立下的雄心。

東海大學EMBA畢業又是另一個禮物，帶著結實纍纍的成就，劉品辰遇見了一群志同道合的夥伴，為理想的世界一往無悔，朝知識與真理的道路一路前行，這火種，同儕們人人身上都有，便燎原成一片智識的夢田。

「用高綠地來設計，把都市裡面建置一個都市的森林」劉品辰充滿感性，緩慢的說著2025年對台中13期「種籽計畫」的期待。

位於13期文心南路的「鉅虹綠美館」，已接連舉辦康木祥鋼纜作品特展、西班牙畫家皇‧雷普耶斯(Juan Ripolles)畫展，今天為東海大學校友會在此舉辦會議與講座，由同為東海校友身分的劉品辰，以超過40年的實際經驗，暢談對建築美學與環境永續的夢想。

東海大學校友會理事長邱于珊希望藉由講座，締造連結的機會，讓更多企業家有機會深度交流，分享創業甘苦，發揮彼此的影響力，為社會經濟帶來正面助益。

多年前，跟著台中市政府都市發展計畫走進13期的鉅虹建設，購地已超過2萬坪，卻還不斷努力進行累積與整合，希望有最完善的面積，以利高綠地的設計。

「這塊土地是甚麼樣的身世由來、適合說什麼樣的故事、未來住戶能在這裡過上如何的生活?」劉品辰的購地佈局除了實際面的考量，更多了一層對在地探索與未來想像的責任。

劉品辰的築夢，是從73年開始，一直以「對美的東西特別喜歡」，努力追求「蓋屬於自己風格的房子」。而在看見了921大地震的震撼衝擊之後，馬上增加對施工品質的要求，在規劃與結構設計都要超越法規標準，以確保建物的安全性與耐久性。

劉品辰多年默默扎根的辛勞，終於在98年「鉅虹MIHO」以施工品質獲得國家卓越建設獎的金質獎，並於接下來的「鉅虹曙光之旅ll」、「鉅虹閱上景」、「鉅虹水岸岩」、「鉅虹HOKI」均持續創造佳績，更爭取了國家卓越建設獎-綜合成就獎、全球卓越建設獎、2024年台中市都市空間設計大獎-宜居建築設計類大獎的卓越獎等榮耀。

鉅虹透過獎項申請過程，讓施工與設計的大小細節，在擁有自己認同的美感之外，也能進一步獲得專業指標的監督，共同為住戶把關。

喜歡旅行的劉品辰，在造訪中國安徽黃山時，目睹山上奇松長得其好無比，忍不住與建築聯想，希望建案也能嘗試與自然環境垂直整合，就能像是在都市裡的一座山。

所以仔細挑選每一棵樹木，經過實地種植與監測，也能同時兼顧採光通風，因此對於自然生態就在家中，甚至社區樹木偶見野鳥棲息等，都會成為鉅虹的社區常態。無形中，社區為都市降低了熱島效應，也成為環境永續的宜居建築。

「建築物本身是一個百年的建築，可以世代傳承下去。」劉品辰堅定地說。從踏入建築業的初心、遇到921大地震、旅行中的啟示，經過深沉的省思，而將冀望都轉入在13期的種籽計畫，逐步推出「蒔荃」「蒔美」等具代表性作品，自許要用40多年的建築經驗，追求為「人與自然共好的城市」而努力的夢想。

鉅虹在13期的種籽計畫，逐步推出「蒔荃」「蒔美」等具代表性作品。記者宋健生/攝影
鉅虹在13期的種籽計畫，逐步推出「蒔荃」「蒔美」等具代表性作品。記者宋健生/攝影
東海大學校友會8日於鉅虹建設綠美館舉辦企業參訪，60餘位企業家校友參與。記者宋健生/攝影
東海大學校友會8日於鉅虹建設綠美館舉辦企業參訪，60餘位企業家校友參與。記者宋健生/攝影

董事長 東海大學

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