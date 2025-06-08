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放牛囝仔拚出房產大老闆！鉅虹劉品辰分享建築人生
鉅虹建設董事長劉品辰今分享逾40年建築人生，他因父親早逝，曾是「放牛囝仔」、學徒，後半工半讀在老師啟發下進入建築業，他從打雜工做起，一步一腳印，創業賺到人生第一桶金，他靠著認真蓋房子及對美學鑽研，成就房產版圖。
東海大學校友會今天下午參訪位於台中13期的「鉅虹綠美館」，劉品辰以東海傑出校友身分，以「心有火種、人就會有光」分享建築人生，吸引60多名知名企業家聆聽。
劉品辰說，他出生農家，因父親早逝，單親的媽媽要獨力扶養3小孩子不易，身為長子的他，讀國小時就下田幫忙媽媽農作、放牛，國小畢業後到招牌店當學徒，但掛招牌要爬高，擔心會摔下來，做不到2年，就改當木工學徒。
劉品辰深覺讀書不夠，考上新民商工夜間部半工半讀，上課時，聽到老師講到房地產經營，受到啟發，進入建築業，從打雜做起，他很認真，每天都是天沒亮就上工，做到傍晚，全部巡一遍做完才下班。
劉品辰指出，剛好當時有推建案，他從建築師畫設計圖開始、工地蓋房子到完工交屋，他都跟在旁邊學，像房子設計、施工工法、交屋細節等，他不懂就問，累積很多寶貴經驗；1984年創業，推出五樓雙併公寓，一戶總價68萬元，賺得人生第一桶金，他靠著認真蓋房子，以及對美學敏銳的與持續鑽研，如今推案是一坪68萬元。
劉品辰指出，他始終記得，那段堅毅的刻苦歲月，師⻑的鼓勵就像一顆火種、一顆種子，植進他心裡，在創業生涯遇挑戰時，他總會記得為自己按下返回鍵，去回顧當年的初心。
劉品辰說，鉅虹綠美館坐落在13期，以2萬坪土地規畫「種籽計畫」，逐步推出「蒔荃」「蒔美」等具代表性作品，期許以40多年的建築經驗，追求為「人與自然共好的城市」而努力的夢想。
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