點子農場／催生藝術自由貿易區的四點想像

他的公司剛簽下合約，準備經營郵輪旅運中心裡的空間，打算用藝廊的形態來經營。我建議他可以用「藝術自由貿易區( Art Free Trade Zone，簡稱AFTZ)」的思維規劃，把視野放眼格局拉高。

台灣擁有優秀的藝術家，也有策展人才，藝術收藏市場也日漸成形。然而，在藝術品國際流通的關鍵環節上，卻仍處在制度的邊陲地帶。當瑞士、盧森堡、新加坡都早已設立藝術自由港（Art Freeport），結合免稅倉儲、交易平台、藝術信託與文化金融，我們卻連「藝術資產」的法律定位都尚未明確，更別提建立屬於自己的藝術自由貿易區。

台灣藝術市場逐漸成熟，藏家愈來愈活躍，但始終缺乏一個制度性的匯流平台。藝術品跨境展覽與交易在現行稅制下成本高昂，繁瑣的通關與保險流程，不僅降低了外國藝術品來台展出的意願，也讓本地藏家與藝廊難以參與國際交易競爭。

此外，藝術資產金融化趨勢日益明顯。高淨值人士將藝術品納入資產配置，國際間的藝術信託、藝術質押和交易等新機制（如區塊鏈藝術市場）已成氣候，台灣若無對應制度，只能眼睜睜看著這波文化資本浪潮自我們門前流過，甚至淪為列強的殖民地。

更關鍵的是，台灣藝術創作能量豐沛，但始終缺乏一個有效的出口口岸。當台灣藝術家在國際藝術節慶活動中被看見，我們是否也能為他們打造一座屬於台灣的藝術出口平台？

自由貿易區的優勢在於其具備獨立的海關、稅制與行政彈性空間。當這套制度轉化運用於藝術品流通，就能產生如下效果：

一、藝術品免稅進出與中轉儲藏：國際藝術品可在不進口報稅情況下進入自由區展示或交易，提升國際參展意願，也能壯大台灣的藝術策展產業與資源。

二、藝術品交易平台制度化：讓畫廊、藏家、拍賣行可在合法、透明、專業的框架下進行信託與交易，對GDP和產業成長與創新都會有貢獻。

三、文化金融創新沙盒：容許藝術品質押、區塊鏈藝術品發行、鏈上註冊、分割持有等新型態資產操作。

四、公共文化共享義務：以法律設計確保進入自由港的藏品具備「公共展示義務」，提高國民的藝術素養，避免自由港淪為富豪的地下金庫。

台灣的藝術自由貿易區，應該超越「藝術倉儲」的概念，而是一座融合自由流通、數位治理、文化信託與公共美學的「新型文化港口」。應該不只是物流與保稅的空間，更是一座策展城市、數據藝術駐地、區塊鏈藝術品的登錄平台、AI策展的實驗空間。

這座自由貿易區，應以公私協力、民間驅動為核心。藝術經紀公司、文化基金會、技術新創、在地藝術家，都能在這裡找到角色，發展合作。當我們談「自由」，不能只談稅負減免與資金流動，更應談文化的自由流通、藝術家的自由創作、觀眾的自由欣賞與收藏。讓藝術品是一種可被共享、展示、學習、信託的「文化公共物」。在這個制度下，藝術家的創作可以被部分持有而不被完全販賣；藏家的收藏可以參與公共展示而非終身深鎖；政府不再只是管理者，而成為文化信任與公共價值的守門人。

我們不只是需要一座自由港，而是需要一個城市，讓藝術可以自由流通、可以被看見、被信託、被交易，也被敬重。藝術自由貿易區不該只是制度創新，更該是一種城市想像的再生計畫。