經濟選書／CEO必修課 向哲學家看齊

「未經審視的生命不值得活。」蘇格拉底說。許多人認為蘇格拉底是西方哲學之父，他主張人跟其他物種的差別，在於我們有自省的能力，而且能向自己提出「我是誰」、「我該做什麼」、「我能知道什麼」等深刻的問題。

上述，以及其他關於世界和我們怎麼與之互動的基本問題，正是哲學的核心所在。

哲學家的任務，本來就跟所有人類生命中關鍵時刻所應對的大哉問有關。我們的存在、抱負和成就，其意義就著落在那些大哉問中。

拿這類問題問自己，本身就是意義深遠的練習，不管我們最後得出什麼答案──有些人甚至認為永遠找不到答案。

人們常說，最好的教練不見得要我們迅速修正錯處，不見得會給我們現成的建議，但好教練會提出問題，引領我們反思。蘇格拉底就像一位好教練，他向學生提出的問題，不但打破沙鍋問到底，而且按部就班、層層遞進。他是以提問著稱，而不是因他給的答案聞名；坦白說，他給的答案有時說不太通。對於「人生的意義」，蘇格拉底就跟其他諸多哲學家一樣，他們的主張不見得一錘定音。

世代交替，社會、文化和地域的差別那麼大，古今哲學家卻提出類似的基本問題。可見芸芸眾生彼此相似，我們關切的事情也相近。

當然，哲學家對那些問題的回應未必相同。形形色色的思想家，抱持不同的信念、價值，採取不同的方法，他們的回應便有所分歧。然而，按哲學的方式考察事理，原本就不只是為了鍛鍊心智、練習思辨，不僅僅著眼於腦袋裡的活動。哲學論述的發現和結論，本當影響並引導生活中的行為，這才是理想的情況。

沒錯，古典哲學家努力依循自己的信念過日子，能否貫徹那就是另一回事。「如果我沒有按部就班說明我的看法，那就讓我的行為舉止來展現。起而行比坐而言更難以抵賴、昭然若揭，不是嗎？」蘇格拉底一語道盡自己的信念如何跟生活方式完美結合。為了昭告世人他服從權威，他拒絕流放、放棄逃亡，也不回擊指控，寧願服膺不正義的死刑判決。他的弟子柏拉圖記述如下，文筆令人動容：臨終前的幾個鐘頭裡，蘇格拉底與朋友討論靈魂的不朽、人生和死亡，以及遵守法律的義務，然後才服下毒芹汁。

後來的哲學家也嘗試根據信念過日子。蒙田（Montaigne）的生活就跟他的文章一樣，充滿冒險和體驗，盧梭（Jean-Jacques Rousseau）因作品獲罪而遭流放。尼采的想法充滿激情，奔騰恣肆，恐怕跟他後來陷入瘋狂有幾分關聯：「衝突是靈魂永久的食糧。」

總而言之，古代哲學家以生活樹立榜樣，按信念行動，因而贏得了不朽的地位。第歐根尼．拉爾修（Diogenes Laertius）和普魯塔克（Plutarch）等人撰寫的名人錄中多有記述。

時至今日，一個人的信念和此人的行為一致、所思和所行融貫，我們通常稱為「誠正」或「正直」，是備受社會敬重的德性。我們期望所有專業人士一概具備這樣的德性，不獨哲學家和思想家。（摘自《CEO的哲學必修課》，臉譜出版）