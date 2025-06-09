數位行銷／食品行銷 善用AI說故事

2025年，許多行銷人開始擁抱AI。尤其對食品產業而言，不只是一場科技升級，而是一場關於速度、感官與文化理解力的革命。

食品行銷不只是推廣產品，它還是一種關於味覺想像，一種視覺與語言共同編織的誘惑，而今天，生成式AI讓這樣的誘惑進入即時製作與大規模客製的全新階段。我們不再需要為每一個市場反覆設計一堆圖文，而是可以讓AI主動理解語境、產出內容，甚至依據消費者反應來即時調整訊息。

但真正的關鍵不是技術能做什麼，而是品牌能否用AI，更快、更精準地講好一個能被消費族群理解，甚至願意接受的故事。

舉例來說，某個速食品牌計畫針對Z世代推出一款專屬的健康冰品系列。這不只是新品上市，而是一次跨越北美與亞洲等多個市場的同步推廣任務。他們需要在兩周內生產數百組視覺素材與影片內容，而這些素材都要貼合當地語境、文化情緒與氣候特徵。若按傳統流程處理，勢必面臨製作時間長、成本高與迭代速度慢等多重壓力。

這時候，他們轉向了AI。諸如MidJourney、Runway等生成式AI工具。透過MidJourney，能依據各地天氣資料生成符合氛圍的冰沙場景——好比泰國的廣告畫面中出現熱帶水果與陽光、加拿大市場則出現雪地湖泊與藍白色系，讓夏日清涼感有了地域化的語彙。Runway則用來製作短影音，呈現冰沙製作的過程，剪輯節奏、配樂風格甚至字幕樣式，都是AI依據平台特性與目標族群偏好主動調整的。

最令人驚艷的，是他們如何將AI與顧客資料平台（CDP）結合。每一則廣告，不再只是廣而告之，而是針對使用者行為進行動態調整：好比熱愛健身的族群會看到高蛋白版本、素食者則會接收到植物飲品的推薦。從視覺到文案，再從感官到數據，原本看似平凡的冰品故事變得更為精準、有效，也更有溫度和情懷。

如此一來，不僅廣告互動率節節上升，素材製作成本也跟著降低。這一切來自於一個核心觀念的改變：內容行銷，不再只是創意堆疊，而是一種與數據共舞的節奏感掌握。

這個案例告訴我們，一個趨勢正在成形：生成式AI不再只是創意的工具，而可以是內容策略的核心引擎。

當AI可以根據天氣變化生成符合節令的商品圖像，當它能根據使用者歷史紀錄推薦適合的口味與語氣，它就成為品牌與消費者間的即時翻譯官，也是創意從靈光乍現走向可持續實作的橋梁。

這樣的行銷方式，更貼近「情境式消費」核心。消費者不只是買產品，更是進入一個感官與情緒交織的場域。AI的角色，正是協助品牌快速建構這個場域，並持續調整其中的溫度與色彩。

換句話說，AI為我們帶來的是效率，是真實的量化提升；但品牌真正要掌握的，是那份來自人心的共鳴。

2025年食品行銷的重點，不再只是該在哪個平台投放廣告，或是該用什麼素材？而是「這句話能否被喜歡貓咪的素食者共感？」「這張圖是否讓剛健身完的用戶想立刻點開外送App？」諸如此類的思維轉變，才是AI應用的最大價值所在。

如果你是品牌行銷人員，你可能為此傷透腦筋。但是，這不是一場選擇技術或創意的戰爭，而是一場你能否找到兩者交集、並創造味覺體驗的練功場。因為在這個人手一機、人人即市場的時代，好吃的東西不一定能賣得好，但那些故事可以說得動聽的食品，卻很可能深入人心。