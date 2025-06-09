行政治理／台灣金聯董座宮文萍 推動居住正義 三箭齊發

泛公股台灣金聯資產管理董事長宮文萍於今年2月底上任，宣示任內有三大目標，包括擴大辦理平價住宅、都更危老，以及打造共享辦公室，形成新創基地；尤其重視平價宅，落實居住正義，她並強調台灣金聯負有政策性任務，期能更落實社會公益，而不僅是營利。

政策為本 落實公益

宮文萍為輔大經濟系學士、文化法律學碩士，出身農業金融體系且資歷深厚，1985年起即於農信保基金服務，由基層歷練至總經理。2014年曾到財團法人海外信用保證基金出任董事長，2016年再回到農信保基金擔任董事長。今年農曆年前被徵詢接掌台灣金聯，並於2月24日交接就任。

談到任內目標，宮文萍表示，因為現在銀行逾期放款相當低，不良資產市場萎縮，台金聯勢必轉型，作為政策性單位應與其他金控轄下的資產管理公司不同，她強調跟隨政策腳步，首先擴大辦理社會反應好的平價住宅，協助年輕人和弱勢團體；其次為擴大都更危老。其中，她特別重視平價宅，因為對居住正義很有幫助，希望能夠真的讓民眾買到價格合理同時住得安心的房子。

第三，規劃共享辦公室，引進AI相關的新創公司或中小企業，形成新創基地，她透露可能選址內湖，因內湖正好是科學園區，但基礎設施需要符合業者需求，正與業者訪談當中。宮文萍希望台金聯更落實社會公益，而不僅是營利。

台灣金聯緣起於政府為協助國內金融機構快速處理不良債權（NPL），降低逾放比率，健康金融產業，維護金融資產合理價值，於2001年由國內各大金融機構集資成立第一家本國資產管理公司（AMC），泛公股持股達81.46%，負有政策性任務，是我國唯一、也是第一家政策性成立的資產管理公司。目前業務涵蓋債權處置、物權處置管理、股權投資等多元範疇。

多元業務 轉型發展

台金聯成立20年來見證了台灣金融業降低逾放比率且產業更健全的發展軌跡，與此同時自然伴隨著不良資產市場萎縮，金管會規定金融機構逾放比大於3%才能出售不良債權，惟目前38家本國銀行逾放比僅0.16%，對於台金聯傳統債權業務的影響可見一斑。

目前台金聯也逐步轉型發展多元業務。例如在物權業務投資國內不動產，但相關利潤日薄，故台金聯近年以餘裕資金投資有價證券，平均每年貢獻盈餘3.7億元，占獲利三成以上。宮文萍指出，資金運用首重安全性，會持續進行，並視金融狀況做安全配置。

對於從農業金融領域轉換跑道的挑戰，宮文萍說，其實她過去還在華南銀行擔任常務監察人11年，要到台金聯前才辭任。因此不只農業金融，在商業金融也有一段時間歷練，不動產領域則部分重疊農信保的後段業務；即當農民無法償還貸款時農信保會代償，於是產生不良資產，對不良資產處理有經驗。另在華銀任常務監察人時對債權管理也有涉獵，她會持續和團隊請教，並在以往經驗基礎上發展更創新做法。