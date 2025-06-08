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高雄「隱形富人區」曝 建商紛推輕豪宅

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
2022高雄市最富「行政區」排行。資料來源／業者提供
2022高雄市最富「行政區」排行。資料來源／業者提供

提到高雄的富人聚落，不少人會想到美術館、農16，或是亞洲新灣區等區段，不過根據財政部統計資料，「澄清湖特區」也是不少政商名流居住的地方。

根據財政部綜合所得稅結算申報統計專冊統計，2022年鳥松區以平均綜合所得103.8萬元名列全市第二，其中澄清湖周遭的大華里、夢裡里，更是多年入榜高雄最富里排行榜前段班。

齊太廣告協理謝俊正表示，當地低密度、高綠覆特性，加上未來捷運黃線開發、大公園計畫等建設題材，吸引重視生活質感的高資產族進駐置產，也讓該區成為高雄最具潛力的「隱形富人聚落」。

謝俊正表示，相較近年崛起的農16、美術館特區，或亞灣區高樓林立的現代天際線，圓山特區擁有市區難得一見的大面積綠地，多為獨棟別墅或庭院型產品，且鄰近高雄長庚醫院，一直吸引富豪目光。

尤其高雄市政府即將全面接管澄清湖風景區，並規劃整合周邊的圓山綠地、高雄高爾夫球場、鳥松濕地、雙湖公園等，規劃成面積廣達500公頃、媲美紐約中央公園的「澄清湖大公園」。

加上正在興建中的捷運黃線未來將串聯多個人口密集區域，提升整體交通可及性，更讓圓山地區受到富人關注。

業者表示，過去圓山特區新建案以透天別墅、大坪數豪宅為主。然而近年因應人口結構與生活型態轉變，也有品牌建商導入輕豪宅產品，例如寶象建設新成屋案「寶象住圓山」，規劃地上20層獨棟住宅，主力產品為3至4房。

另外，浤圃機構今年也於圓山特區推出預售大樓「圓山匯星」，主打零店面純住家，規劃地上14樓大樓及4戶豪墅，前者規劃22~34坪、2至3房產品，共計156戶，實價登錄揭露每坪約在34~39萬元間，後者則鎖定企業主與長庚醫生。圓禾建設「圓山.向晴」基地則選址於圓山路，格局坪數規劃2至3房、15~34坪產品，平均單價約37萬元。

高雄市政府即將全面接管澄清湖風景區，將整合周邊高爾夫球場、鳥松濕地等。業者／提供
高雄市政府即將全面接管澄清湖風景區，將整合周邊高爾夫球場、鳥松濕地等。業者／提供

豪宅 澄清湖

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