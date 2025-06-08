「租不如買」十大區域出爐 竹東鎮租比買房負擔更重

房價與租金雙雙高漲，「租不如買」話題引發關注。房屋交易資訊平台以今年六都加新竹縣市各行政區租金、平均成交總價，並計算每月還款金額，統計出10大「租不如買」地區，其中受到竹科效應影響，竹東鎮在不考量自備款情況下，租房比買房負擔更重，登「租不如買」地區第一名。

不過，專家提醒，是否購屋仍須考量自備款、居住年限與個人財務狀況，難以一概而論。

591實價登錄統計範圍為大樓、華廈、套房、公寓成屋住宅交易。根據統計，差距最大為新竹縣竹東鎮，今年平均租金為新台幣2.3萬元，較房貸金額高出7600多元，相當於此區一間套房月租行情，在不考量自備款的情況下，買房負擔明顯較小。

591房屋交易網新聞課組長林哲緯指出，差距最大的竹東鎮，近年受竹科效應帶動，建商與外地客湧入推升房價，新案每坪均價從2字頭飆升至4、5字頭，中古屋每坪均價也逼近3字頭。隨著購屋壓力日益沉重，許多年輕人只得以租代買，導致租屋市場供需緊張，條件不錯的物件租金更水漲船高。

亞軍為台南市仁德區，同樣受惠鄰近東區外溢，開始有品牌建商到此插旗，加上南科效應帶動當地就業市場，租屋需求強勁，使得租金較房貸差距6300多元，落差明顯。

其餘租金房貸差距高低排名，依序為台南市安南區、高雄市楠梓區、台中市太平區、桃園市大園區、高雄市仁武區、桃園市觀音區、桃園市龜山區、新竹縣新豐鄉。

林哲緯指出，這十大地區原先多屬於基期較低的蛋白區，但受周邊蛋黃區高房價外溢、大量新案完工與就業人口成長等因素，在房價起漲之下，連帶也讓租金行情急起直追。

不動產資訊研究中心、住展雜誌發言人陳炳辰表示，此次統計的桃竹地區都不算核心精華地帶，而是屬於工業區或產業園區周邊，這些地區通常房子坪數較大，例如觀音區以公寓產品為主，所以顯示總租金金額較高，但單價應都是低廉。

另外，這些地區因為有不少工廠、產業區都提供宿舍，或有其他未登錄的平價物件，多為新屋和登錄租屋物件量體少，也會稍有偏頗。

陳炳辰分析，雖然換算購屋貸款，似乎每月還款划算，但得湊足一定的自備款，尤其目前貸款審核嚴謹，除了自備款得更充裕，可能每月利率偏高，負擔都可能比數據重，若是蛋白區，銀行更是態度保守。

此外，若為外來工作族群，陳炳辰認為，因在當地停留時間不一定長久，若所在區域又非屬房市具有穩定發展的一線地段，買房動機恐怕不足。

陳炳辰指出，若是以投資為目的，目前房市環境並不友善，除了缺乏寬限期、投資貸款條件趨嚴外，還面臨租屋市場競爭。此外，部分區域新屋供給量大，存在一定賣壓，因此即使價格看似「租不如買」，仍須視區域條件與個人狀況而定，無法一概而論。

上市建商興富發發言人廖昭雄向中央社記者表示，從建商角度觀察，台灣房價長期呈現上升趨勢，加上房貸利率相對全球仍偏低，對有剛性需求者而言，購屋可能較為划算。

但他也提醒，購屋首要前提，除了具備居住剛性需求外，得考慮自身的經濟能力，包括自備款和還款能力，以及是否有長期居住10年以上的規劃。