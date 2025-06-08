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新北第一環租金飆3萬、通勤族該買該租？專家算給你看

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
板橋房市示意圖。記者游智文／攝影
板橋房市示意圖。記者游智文／攝影

台北房價租金居高不下，很多上班族在新北第一環找房，但該用買的，還是繼續租房子？全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，現在新北第一環小家庭所需房子，租金多要2~3萬元，如果改用買的，以中古屋來算，房貸大多約1.5萬元，如果家庭收入夠，確實可轉租為買，但要注意的是，目前房價已有下修跡象，購屋要耐心比價議價。

根據全向科技房產中心統計實價資料，近一年新北一線精華區，除了新店因為幅員涵蓋山區，行政區租金較低，平均僅919元，包括中永和、板橋、三重住宅租金，每坪每月都在1,100元上下，三重甚至達1,223元。

以一般小家庭生活所需，大約25坪空間的房屋來計算，目前新北精華區25坪公寓或是大樓住宅，永和、板橋、三重，租金都在3萬元上下，中和平均也要2.7萬元，若是新屋、捷運站附近，租金還更高，無殼族租屋壓力一點也不輕。

陳傑鳴表示，新北一線精華區租金高，主因有二：一是，新北一線精華區緊鄰台北，吸引大量在北市工作的通勤族入住，不僅帶動房價高漲，租金也逐漸向北市看齊，現在每坪租金破千已成為常態。

第二，由於一線精華區租賃需求龐大，目前區域租金收益率可達2.2%~2.8%，比台北不到2%的租金報酬率高出不少，很多包租公會沿著捷運在新北蛋黃區置產，既推升新北精華區房價上漲，也帶動租金快速走揚。

由於租金高漲，網路有不少民眾討論「轉租為買」是否划算？陳傑鳴分析，目前新北精華區購買25坪左右、小家庭所需的公寓，或是中古大樓住宅，總價大約在1,200萬至1,500萬元。

如果民眾搭配30年期房貸，依目前利率，每月房貸負擔在3.7萬~4.6萬元之間，只比租房子多出1.5萬元。雙薪10萬元左右收入的家庭，若已有自備款，確實可負擔，與其長期付租金，不如改扛房貸，至少房子還是自己的。

不過，他提醒，目前房價已有從高點反轉向下跡象，購屋時要多看多議價，並評估自身負擔與風險面對能力。

新北一線精華區近一年租金、房價、租金收益率一覽。資料來源／全向科技房產中心
新北一線精華區近一年租金、房價、租金收益率一覽。資料來源／全向科技房產中心

精華 租金 房價

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