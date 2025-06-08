北市大安信維整宅都更進度卡1年下月模擬選配 住戶：70多歲不能再等

北市大安精華區「蛋黃中蛋黃」的信維整宅，市長蔣萬安上任不久，即整宅專案公辦都更送件，但蔣萬安第一任三年快過去，都更進度卡關、遲無進度，同意門檻一直卡8成多，不過第二階段卡了14個月後，終於今年7月底8月初，市府將協助下一階「模擬選配」。

住在信維已經幾十年的住戶盼快都更，許多住戶都嘆「已經7、80歲了，不能再等了。」

信維整宅的公辦都更進度，是在市長蔣萬安推出都更八箭後，即已整宅專案送件，不過眼看一年一年過去，蔣萬安上任已經快三年，公辦都更仍持續卡關，前廖姓主委嘆，正因公辦都更進度一直卡，原本同意戶比例曾有到82%，近期又有一些人退縮，現在同意比例剩80.27%，加上信維還有不到1成的所有權人，透過戶所根本都找不到人，呼籲蔣市府府應該要拿出魄力，才能解決信維的難題。

住在信維一樓的黃大姐，今年也已70多歲，盼都更盼了好多年。她嘆，最近信維屋況又更糟了，擔心下一次如果再有像0403那樣的大地震，信維能不能耐得住，除安全外，更讓她困擾的，還有每層樓水管已脆化，已經花了上百萬找人修了一次又一次，「外面出大太陽，家裡卻漏水漏得一塌糊塗、還在家裡生出一朵一朵的大香菇」，讓她苦不堪言。

更有住戶直言，信維整宅都更能不能快一點，全看蔣萬安魄力。也有住戶無奈說，信維屋況所有市長都知道，但蔣萬安推出「整宅專業容積獎勵」和「防災型都更獎勵」，住戶當時都盼成為整合成功第一案，但市府卻說兩專案無法共用，住戶擔心都更後房子縮水，不願參與。加上早年信維土地面積應該有四千多平方公尺，後來卻被市府賣掉變3391平方公尺，這些政府能不能還給住戶，給予更優的都更條件？

對於信維整宅的屋況愈來愈遭，多數住戶盼快都更，北市更新處表示，信維接下來進入模擬選配階段，希望在公開條件下，住戶能趕快有更高共識參與都更，就可以加速公辦都更推動。市府都有在積極協助加速，不過因有4百多戶，溝通需要時間，的確前面花了很多時間在溝通整合上，希望接下來進度能盡快加速。

屋齡逾50年的信維整宅，早年是政府用來安置公共工程拆遷戶，隨時代更迭、屋況嚴重老舊、窳陋失修，過去信維長年被稱為「都市之瘤」、「大安籠屋」，目前信維私有住戶有472戶，依照規定公辦都更同意比例達9成就可進入實施者招商階段，不過目前信維住戶同意參與都更比例仍8成多。