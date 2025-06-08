中小企業永續轉型 標竿學習／鈺祥再生濾網 超標減碳

「我們的目標不是剛好要考60分，而是一開始就要100分。」說話的人是鈺祥企業董事長莊士杰。他們專門提供半導體無塵室使用的化學濾網，在台灣喊得出名號的半導體龍頭廠與美系記憶體大廠，都是他們的客戶。

半導體產業是台灣的護國神山，在以精密與潔淨為命脈的半導體產業裡，每一片濾網的品質，都攸關良率，「一點雜質，就可能讓整批晶圓報廢。」莊士杰解釋，濾網主要用於過濾化學製程中的微量雜質與汙染物，是確保良率的關鍵耗材。

碳中和產品 大廠按讚

在過去，濾網被視為一次性消耗品，一座晶圓廠一年約要報廢掉12萬組濾網，用完即棄，不但浪費，也形成大量廢棄物。莊士杰在接下父母創業的公司後，決心改變現狀，他領軍的團隊開發出一款可重複使用八到十次的化學濾網，不但減廢85%，還成為全球第一個推出「碳中和濾網」的廠商。

回想當時碰上的技術門檻不小，為了確保濾網多次使用仍能維持高效能，他們從源頭端選用環境友善材料；在使用端採用易維修設計，例如採堆疊型濾網以延長使用壽命，並推行包材減量使用；在回收端，他們則推動化學濾網廢棄物回收再利用工程，大幅降低廢棄物產生。

莊士杰打個比方，再生濾網就好比環保杯，「以前的杯子用完即丟，我們現在讓它洗乾淨再用，性能還是一樣好。」

他表示，鈺祥在設計初期，就是以「超標設計」做出發點，即使濾網使用到第十次，吸附量仍可維持在客戶標準值以上的標準線，這樣才扛得住十次使用後的磨損與驗證。

這幾年，鈺祥不僅積極開發減碳商品，更宣告自己的減碳目標：2030年碳排放量要較2020年降低20%，並在2050年達到淨零碳排，「我們是從產品設計端、製程用能，一直到包材、物流全部一起改。」莊士杰說。

能減碳的，就減碳，減到不能再減的，就想辦法做碳中和。鈺祥的做法是向新加坡碳信用平台購買綠電憑證，確保電力來源低碳、可追蹤。

對於需要使用天然氣的製程，鈺祥直接導入與中油合作的碳中和天然氣專案，成為國內少數實際採用該機制的製造業者之一。

「沒有買不到的綠電，只有買不起的價格。」莊士杰認為，對企業來說，關鍵不是等待價格甜蜜點，而是從財務模型出發，以長期投入來吸收短期成本。而碳中和的目標，也不只是買電、買憑證這麼簡單。

舉例來講，鈺祥將最先達成碳中和的產品濾網，先選定為「試點品項」，鈺祥為此進行了全流程碳排熱點分析，再根據結果調整製程效率、替換用能設備，確保後續產品線推展時有依循做法。

導入制度 把永續變日常

莊士杰認為，綠電、碳中和氣體等做法的確拉高短期成本，但也降低了未來面對客戶永續採購時的風險，同時能累積品牌在全球供應鏈中的信任感。

目前鈺祥也全面導入KPI、OGSＭ 與OKR等制度，讓永續目標從口號變成可以追蹤、衡量、改善的經營日常。從自動化生產到資安建設，甚至連招募流程也導入ESG指標，「我們不是講理念而已，是要制度驅動、數據落地。」莊士杰直言，這一切的永續翻轉，也讓鈺祥體質跟著進化。

除了減碳，目前鈺祥女性主管占比已超過一半，甚至不少男性同仁也會選擇申請育嬰假，「育嬰不是女性的責任，友善職場必須對每個人公平」，正因為這樣的職場文化，讓鈺祥在高度競爭的製造業中，仍能穩定吸引年輕人才加入。

「我希望鈺祥不只是一家會賺錢的公司，更是會讓人記得、有溫度的公司。」這句話深刻地道出了莊士杰對企業角色的期待──不只是資本運作的機器，更是社會善意的載體。

推動公益 送愛偏鄉婦幼

當ESG仍被不少中小企業視為「燒錢的投資」，莊士杰卻說：「如果孩子活不下去，你賺再多錢又有什麼用？」放假時，莊士杰也親自推動公益活動，他曾帶著團隊一起採草莓，將鮮果捐贈給偏鄉幼兒園的小朋友，此外，鈺祥也長期贊助語文教育、婦女關懷與社區行動，讓ESG成為同仁間熟悉的一種「鈺祥日常」。

鈺祥以實際行動證明，ESG不是負擔，而是成為國際供應鏈的入場券：在政府跟客戶都還沒要求前，就先做好碳盤查、KPI列管與碳中和設計。

莊士杰說，這不只是超前部署，更是一種品牌信任的積累。在這場產業減碳賽局中，鈺祥以一次次的濾網重生與制度改革，將ESG變成日常，更成為競爭力的一環。 圖／經濟日報提供

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