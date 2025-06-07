影／注入現代化經營觀念加網路行銷 彰化百年打鐵鋪轉型開公司

彰化縣百年打鐵鋪第三代傳人黃健育察覺傳統技藝行業逐漸式微，30年多前導入現代化經營模式，擴大同業結盟、開發獨創商品取得專利，打鐵鋪蛻變為有限公司，第四代傳人黃士瑋兄弟進一步開拓網路行銷，百年老店年輕化，營運得有聲有色。

黃健育的祖父黃柳出生於清光緒七年（1881），清末民初在員林開設打鐵鋪，黃健育的父親黃文振民國30多年接班，到民國70多年都是傳統方式營業。黃健育家有5兄弟姊妹，排行第二的他自幼耳濡目染，把傳承打鐵當志業，卻覺得台灣經濟起飛各行各業欣欣向榮，好像傳統技藝沒跟上起飛。

他退役後請父執輩異姓伯父幫忙牽線，到外縣市五金產業學習，結識中、大盤商和貿易商，1996年他回彰化縣到埔心鄉開新店，生產主力都移到新店並申設聚利五金有限公司，位在員林市的打鐵鋪老店保留百年模樣不做更動。

「傳統產業必須用新觀念經營，開發獨特產品、做好銷售服務。」黃健育說，打鐵鋪融合台灣五金產業積極開發的特性，他也開發多款農具、日用小五金，取得7項專利，為擴大行銷，他申請8個公司商標，透過盤商、貿易商行銷，他堅信好品質是客戶高忠誠的保證，所以自己設計、委外製作的產品回到打鐵鋪也要逐一精修。

黃健育的長子黃士瑋攻讀，資管系畢業後先到業界工作，約6年前帶回實務經驗為自家公司，和弟弟黃子庭合做網路行銷，PO照片、影片介紹百年打鐵鋪的故事，吸引眾多網友點閱，有的一點成主顧，目前聚利五金網路銷售占總額三成，另七成仍以親自登門選購的鋤頭等農具為主。

百年打鐵鋪雇用8名員工，在傳統技藝行業堪稱規模不小。黃士瑋說，傳統技藝業者很努力開發創新，希望政府助一臂之力，輔導發展為觀光工廠，幫業者在AI科技浪潮中永續經營。