又有建商爆危機！拖累老牌營造廠 北市桃竹8建案全面停工

房市買氣不好，加上央行嚴格管控放貸資金，又有建商撐不下去。桃園一家老牌營造廠本月5日發出通知，因相關企業建設公司資金出現缺口，造成營造廠營運困難，承包的10處工地全面停工。

10處工地中，有兩處為公家單位整建工程，其餘8處都是住宅建案，地點分別位於台北市、桃園中壢、龍潭以及新竹。觀察建案大多為小基地危老案，戶數不多，有的仍在銷售，有的已完銷施工，有3案為相關建設公司投資興建。

高源不動產估價師事務所所長陳碧源表示，前幾年房地產大好，小型危老重建案核准開工也多，不過，最近10個月，由於房市買氣下滑，加上央行管控放貸資金，銀行大幅緊縮，過度開槓桿的建商及營造廠，漸漸開始產生資金缺口。

他表示，目前央行對建商貸款嚴格控管，除了針對銀行採取放款總量管制，土地融資也降至4成，同時限定18個月內動工興建，若逾期未施工，則依比例收回貸款並加碼計息。

建築融資雖然仍有7成，不過，銀行在央行要求總量管制下，撥款保守，不僅嚴格執行分期撥款，而且要看銷售率，如果銷售率不佳，也不會如期撥款。

之前有些建商會成立人頭公司，把房子賣給人頭公司，再由人頭公司慢慢銷售，製造高銷售率假象，以順利取得建融，但現在銀行針對這點也查得很緊，無法讓銀行輕易撥款。

另外，銀行辦理建融，營建成本以4、500坪以上基地來計算，如此規模的建案，一坪可能20來萬元，但僅有100來坪的危老案，由於施工不易，鄰損風險大、工期較長等，可能要30萬以上。

雖然小基地表面上建融仍有7成，但實際上可能只有5成，甚至更低，讓小基地案財務更為緊繃。