儒鴻5月營收年減8% 近半年首見

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

Lululemon為儒鴻（1476）前五大客戶，市場關注Lululemon下調全年獲利預期，是否也將衝擊儒鴻訂單，對此，儒鴻表示，不針對單一客戶評論，但公司的主要大客戶今年以來訂單皆維持雙位數成長，目前給公司的預估值與年初相同，並未調整，訂單仍十分穩定。

儒鴻昨（6）日並公告5月營收30.38億元，月減10.3%、年減8.62%，為近半年來首度出現年減。儒鴻表示，5月營收受匯率影響減少約6~7%，但若扣除匯率，成衣營收較去年成長，布料則受出貨時程延遲及高基期等多重因素影響，較去年下滑。此外，5月底適逢端午連假，約2.5億元訂單遞延至6月入帳，亦影響5月營收表現。累計前五月營收158.04億元，年增14.3%，仍維持雙位數成長。

儒鴻表示，今年布料從3月開始就有不錯的出貨表現，去年布料訂單則集中在5月出貨，另一方面，5月布料有約1.5億元遞延至6月入帳，是以造成營收下滑。

營收 匯率 儒鴻

延伸閱讀

美5月非農就業高於預期 Fed本月中會議料將維持利率不變

英業達營收／5月612億元、年增17.29% 第2季將優於第1季

檸檬擠不出汁了！Lululemon財測再遜預期 盤後狂崩23%

皇翔5月營收倍增 中鼎下滑

相關新聞

運價連五漲 四大航線齊揚…貨櫃三雄本月營運添動能

SCFI指數連五漲！最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（6）日出爐，指數上漲167.64點至2,240.35...

寶成看旺運動產業發展

全球製鞋龍頭寶成昨（6）日召開法說，強調對於運動相關產業長期發展保持信心，將繼續靈活調整產能配置且多元化布局，以平衡訂單...

鋼筋下周盤價估走跌

國際廢鋼和小鋼胚報價持續走跌下，豐興、威致、慶欣欣等鋼筋廠陸續盤中變盤，調降廢鋼收購價每公噸200至400元，預告下周鋼...

晟德擬處分5,000張益安股

晟德大藥廠昨（6）日董事會決議，授權董事長於益安生醫股價高於每股100元以上時，得於公開市場適度處分持股，處分上限為5,...

鈺齊營收 寫最強5月

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY公布5月合併營收19.88億元，月增33.3%、年增35.1%，不僅創歷年同期新高紀錄，更寫...

長榮5月業績下滑 年減18%

長榮海運昨（6）日公告5月合併營收，受到美國發動對等關稅及台幣升值波及，5月營收263.72億元，月減12.11 %、年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。