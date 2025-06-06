儒鴻5月營收年減8% 近半年首見

Lululemon為儒鴻（1476）前五大客戶，市場關注Lululemon下調全年獲利預期，是否也將衝擊儒鴻訂單，對此，儒鴻表示，不針對單一客戶評論，但公司的主要大客戶今年以來訂單皆維持雙位數成長，目前給公司的預估值與年初相同，並未調整，訂單仍十分穩定。

儒鴻昨（6）日並公告5月營收30.38億元，月減10.3%、年減8.62%，為近半年來首度出現年減。儒鴻表示，5月營收受匯率影響減少約6~7%，但若扣除匯率，成衣營收較去年成長，布料則受出貨時程延遲及高基期等多重因素影響，較去年下滑。此外，5月底適逢端午連假，約2.5億元訂單遞延至6月入帳，亦影響5月營收表現。累計前五月營收158.04億元，年增14.3%，仍維持雙位數成長。

儒鴻表示，今年布料從3月開始就有不錯的出貨表現，去年布料訂單則集中在5月出貨，另一方面，5月布料有約1.5億元遞延至6月入帳，是以造成營收下滑。