Lululemon下修全年財測 台鏈：出貨計畫不變

以瑜珈服聞名的加拿大運動品牌Lululemon上季同店銷售不如市場預期，又調降全年獲利預測，加劇市場對關稅衝擊的憂慮，拖累股價在6日美股早盤崩跌逾20%。

台廠包括儒鴻（1476）、廣越、東隆興都屬於Lululemon供應鏈，市場憂心是否將遭受波及，對此，台廠業者皆表示，Lululemon訂單狀況仍維持穩健，並未收到下修訂單量的通知，目前出貨皆按原訂計畫進行。

廣越表示，Lululemon給公司的訂單能見度已達第3季，目前看來不受影響，維持全年營收貢獻成長五成的預估。廣越是在2023年躋身Lululemon供應鏈，近年營收占比穩步放大，但基期仍不高，廣越主要代工Lululemon羽絨外套，以及針織類瑜珈服飾。

Lululemon在5日公布，止於5月4日的年度第1季（上季）營收年比成長7%至23.7億美元，淨利略減2%至3.14億美元，每股盈餘2.6美元，都高於分析師預期。不過，上季同店銷售僅年增1%，低於市場預測的4.1%，最大市場美洲市場的同店銷售更下滑2%。Lululemon表示，美洲店面的客流量趨緩，部分反映經濟不確定性、通膨壓力、消費者信心減弱以及非必要支出的調整。執行長麥唐納說，美國消費者依然審慎花錢，也更加精打細算。

Lululemon表示，美國4月起實施的關稅已推高營運成本，可能導致利潤「大幅減少」，正與供應商協商降低成本。

展望前景，Lululemon預估本季營收將介於25.35億至25.6億美元，EPS將介於2.85至2.90美元，都低於預期。該公司的財測是以中國大陸進口商品課徵30%、其他國家課徵10%關稅為基礎。

Lululemon也維持全年營收將介於111.5億至113億美元不變，但調降全年EPS區間至14.58至14.78美元，也都讓市場失望。