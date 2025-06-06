長榮5月業績下滑 年減18%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

長榮海運（2603）昨（6）日公告5月合併營收，受到美國發動對等關稅及台幣升值波及，5月營收263.72億元，月減12.11 %、年減18%；法人則看好需求價量齊揚的效益會顯現在6月營收。萬海昨日表示，看好美中經貿會談後，中國大陸重啟出貨艙位需求增加商機，並牽動運價上漲效益。

長榮海運5月受到關稅戰影響，5月原本就是淡月貨量比較淡，再加上川普的對等關稅推出後，市場一夕之間沒有貨，再加上新台幣大幅升值，也影響到長榮海運5月的營收；隨著市場貨量需求增加，運價也在5月下旬好轉，法人圈看好6月營收表現。

長榮、萬海都同步認為，6月受惠於美中雙方同意降低關稅90天出貨量還在上升階段，航運市場價、量已逐漸回溫；美國關稅戰及供應鏈持續變動下，也會因應市場需求動態調整運能重新配置。

關稅 長榮海運 營收

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