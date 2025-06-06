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運價連五漲 四大航線齊揚…貨櫃三雄本月營運添動能

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者邱馨儀／綜合報導
美中貿易戰休兵90天後，從中國大陸到美西航線的貨櫃運價近期上周持續飆漲57%。聯合報系資料照
美中貿易戰休兵90天後，從中國大陸到美西航線的貨櫃運價近期上周持續飆漲57%。聯合報系資料照

SCFI指數連五漲！最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（6）日出爐，指數上漲167.64點至2,240.35點，周漲幅8.1%；四大主要航線都上漲，其中以遠東到美東運價漲幅達11.1%表現最佳。國內的貨櫃三雄長榮 （2603）、陽明及萬海6月營收表現可期。

根據外電報導，美中貿易戰休兵90天後，從中國大陸到美西航線的貨櫃運價近期上周持續飆漲57%，為2016年來最大單周漲幅，本周繼續上漲8%；分析師指出，跡象顯示支撐運價的需求正在放緩，下半年運價走勢將取決於美國總統川普關稅訴訟挑戰的結果、以及美國靠港費對運能的影響。

SCFI指數及四大航線運價變化
SCFI指數及四大航線運價變化

物流業者分析，市場需求強勁，各大航商能在全力調度船舶投入北美線，6月新投入的運能都是搶購一空，業界不知道需求會強多久，現在只要能調到櫃子提供艙位就是贏家。市場需求變化大，運價反應市場需求繼續走揚，不過，業界也都不敢推測市場需求會旺多久，但以現在的運價對於業者來說是相當好的價格。

主要是兩大因素推升運價繼續走強，首先，美國零售業庫存降至新低，想趕在9月開學前上架，7月前一定要出貨，所以6月開始出現搶運潮；其次，大陸廠商之前被美國突然推出的高關稅嚇到，當時是一夕之間就無法出貨，這樣會造成廠商的現金流壓力，尤其目前關稅都沒有抵定，對於業者來說，只要談好價格不要賠錢，能出貨都想要趕快出貨，也因為這兩大因素推升貨櫃輪市場榮景再現。

中美雙方於5月12日達成90天的臨時協議後，遠東往美國線訂艙已經暴增，長榮、陽明及萬海面對強勁需求都積極增班北美線；6月的加班船都已經全滿，受惠於隨著運價漲勢再起，再加上6月加班船效益，將進一步推升長榮、陽明及萬海6月的營收、獲利表現。

長榮 萬海 美國

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