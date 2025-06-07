國際廢鋼和小鋼胚報價持續走跌下，豐興（2015）、威致、慶欣欣等鋼筋廠陸續盤中變盤，調降廢鋼收購價每公噸200至400元，預告下周鋼筋新盤將再掀新跌勢，最大跌價空間恐有每公噸400元，包括東鋼、海光等也勢必跟進。

據了解，受到市場觀望氣氛濃厚影響，豐興6月2日公布最新盤價，鋼筋每公噸下跌200元、至每公噸1.72萬元，至於型鋼與國內廢鋼基價均平盤，分別為每公噸2.41萬元、8,600元。

市場近期關注焦點為，國際廢鋼市場出現明顯變化，以主力的美國貨櫃廢鋼來看，由每公噸300至302美元跌為290至292美元；在此同時，中國大陸小鋼胚半成品也一路下挫，報價由每公噸450至455美元跌為430至435美元，跌價約20美元。

促使豐興率先通知旗下廢鋼供應商調降廢鋼收購價格，跌價每公噸200元；包括威致、易昇和慶欣欣跟進，連兩天調降廢鋼收購價，累計降價每公噸400元。

上述情勢，促使盤商開始採取讓利出貨動作，以昨（6）日鋼筋流通行情來看，中北部區塊市場價位處於每1.65至1.66萬元，南台灣市場則位於每公噸1.61至1.62萬元區間，預告下周鋼筋盤價將再掀新跌勢。

業內人士指出，若依廢鋼收購價近日跌價幅度估算，下周鋼筋新盤起碼將有同幅度降價空間，至於其他電爐廠如東鋼、海光也勢必跟進。

展望後市，業者認為，目前電爐廠正進入夏季限電的減產階段，後續只要廢鋼市場有個風吹草動，勢必刺激買盤進場，屆時，各鋼廠將可順勢漲價，啟動新波漲勢。