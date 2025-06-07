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晟德擬處分5,000張益安股

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

晟德大藥廠（4123）昨（6）日董事會決議，授權董事長益安生醫股價高於每股100元以上時，得於公開市場適度處分持股，處分上限為5,000張。若全數執行完畢，晟德對益安之持股比率將自原本29.55%調整為24.13%，隨著處分利益挹注，成為推升晟德第2季獲利的新動能。

晟德自2012年起參與益安生醫初始投資，為其創始法人股東之一。由於益安股價近幾個月股價大漲，董事會決議處分部分持股，獲利將貢獻在晟德第2季的獲利。

過去十餘年，益安支持晟德研發創新、產品取證、國際授權及轉型為高階醫材CDMO之關鍵階段。

晟德也持續在策略與資源整合上提供協助，見證益安逐步建立其在全球CDMO市場的競爭優勢。

晟德指出，此次調節屬順勢優化資產配置的一環，主要基於對益安未來產品國際授權進展及整體營運動能的正向評估，隨著股價穩健向上，晟德將透過適度釋出部分持股以提升整體資產彈性。

晟德表示，除了可為股東實現部分長期投資成果，亦有助於晟德持續挹注其他成長動能，雙方將持續深化合作，實現集團與轉投資公司共同成長的長期願景。

董事長 益安 晟德

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