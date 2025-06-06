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材料-KY 5月營收創同期新高 絲束廠停工10天歲修

中央社／ 台北6日電

濟南大自然新材料今天公布5月合併營收新台幣12.32億元，年增21%，創同期新高。

濟南大自然新材料（材料-KY）表示，產線經過3年的全速開車，為提高生產效率，規劃兩階段約10天停工歲修，分別在5月、6月進行，致使絲束出貨略受影響。

材料-KY統計，今年1至5月營收68.87億元，年增19%，主因絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，且絲束與長絲新產能擴增。今年由於加熱不燃燒菸市場成長及美國新關稅政策變化等因素，絲束與長絲可望持續受惠。

材料-KY看好醋片的大陸內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續，目前訂單能見度良好，今年訂單已陸續談妥，在絲束、長絲及醋片新產能相繼擴增完成之下，樂觀看待成長延續。

產能規劃方面，材料-KY說明，因應絲束需求與營運成長，已順利完成擴增絲束產能；其次，因應大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡可持續性醋酸纖維長絲產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；醋片新廠3月初已竣工，將進一步提升供應能力。

另外，材料-KY推動東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班進行。

營收 新台幣

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