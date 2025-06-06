南紡總經理王立範退休 由執行副總江俊謀升任

南紡（1440）6日公告總經理人事異動，原總經理王立範退休，由具30年產業經驗的執行副總經理江俊謀升任總經理，即日起生效。南紡表示，新任總經理具備豐富實務歷練與營運視野，將延續公司一貫穩健策略，持續推動本業發展與資產活化。

江俊謀為交通大學機械工程系畢業，自民國83年起在南紡服務，歷任紡紗廠廠長、原料採購主管、紡紗業務部及化纖業務部主管等職，深耕紡織產業逾30年，熟悉南紡營運架構與供應鏈運作。南紡指出，此次人事安排是基於專業經理人制度，期望藉由內部晉升，確保營運穩定銜接與決策效率。

南紡近年除深耕紡織本業，也積極推動資產開發，朝雙主軸經營策略邁進。市場預期，江俊謀上任後將持續強化產業競爭力，並穩健擘劃企業未來發展方向。

就本業方面，南紡紡紗廠將持續增加環保等相關產品的生產占比，並保持機動彈性，以利基型產品為主要銷售目標，朝提升產品銷售單價與獲利率持續發展。設備上也持續汰舊換新，以提高生產效率。

聚酯原絲方面，南紡去年納入新設的四條粒紡線後，化纖粒紡線的數目已超越直紡線，這對特規產品的開發、生產是一大助力，伴隨去年年底部分線別改造完成，可望用損耗更小、規模更適切的方式，開發、生產、推廣利潤率較高的特規產品。