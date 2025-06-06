邁入第19年！台塑攜雲林漁會復育魚苗增殖放流 累計放流數高達908萬尾

隨著氣候變遷、沿海捕撈漁業的盛行，台灣許多海域面臨海洋生產力衰退的窘境。台塑企業與雲林區漁會長年合作，在麥寮工業區附近海域投入魚苗增殖放流之保育工作，6日在雲林萡子寮漁港舉辦2025年魚苗放流作業，放流高經濟價值的四絲馬鮁、紅杉、黑鯛等58萬尾魚苗，盼復育海洋資源。

台塑企業每年與雲林區漁會舉辦漁業資源復育魚苗增殖放流活動，今年已邁入第19年，魚苗放流數量歷年以來已高達908.28萬尾。台塑企業表示，盼以增殖漁業資源行動，建立國人保育觀念同時，並可提升漁業資源再生力，達到漁業資源永續之目標。

台塑企業與雲林區漁會今日在萡子寮漁港舉辦2025年魚苗放流，由漁會理事長蔡文川、常務監事王溪岸、總幹林傳育事等偕同台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑等共同進行放流作業。

台塑企業表示，今日放流除了以雲林沿海高經濟價值的四絲馬鮁、紅杉、黑鯛等魚種，並選定魚苗長度大於5公分的體型於港內施放以提高存活率。今年放流數量達到58萬尾。

雲林區漁會則表示，歷經多年來的魚苗放流，近年來台塑企業放流大宗漁種四絲馬鮁，其漁獲量有增加、亦有以往極為少見的大型四絲馬鮁（竹午魚）經漁民捕獲回報，顯示魚苗放流對於鄰近海域漁業資源有明顯提升。