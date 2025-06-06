快訊

金馬導演遭爆伸鹹豬手！受害者曝遭性騷過程 「3次身體界線被侵犯」

現場傳爆炸聲！宜蘭烤漆廠大火濃煙密布 消防人車趕往灌救

川馬決裂後有哪些報復手段？ 紐時盤點各有4招能「互相傷害」

聽新聞
0:00 / 0:00

北市危老累積破千件 資金問題使得失效比率近14%

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
台北市核准危老重建計畫共1006案。圖／本報資料照片
台北市核准危老重建計畫共1006案。圖／本報資料照片

根據台北市建管處資料顯示，台北市核准危老重建計畫共1006案，顯示台北市危老方案成功，不過另一方面受到這幾年造價大幅上揚與整合者的資金問題，失效案件也高達137件，比率將近14%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，取得政府危老核准之後，按規定起造人於180日內申請建築執照，並可再申請延展一次，超過期限則予以失效，這波造價大幅上揚，尤其是小基地的開發案本身造價成本就高，先前市場缺工缺料，小基地對於造價上揚更為敏感，若配合之原銀行亦無法再增加貸款，可能讓興建工程出現停擺的壓力。

統計顯示，台北市核准危老重建計畫共1006案，寫下破千危老案件的里程碑，台北市已經看到許多危老案件正在興建當中，甚至開始對外銷售，危老案件與都更雙軌在台北市正如火如荼展開，不過同時間也發現失效個案突破百件，累計已經有高達137件的核准危老案件失效。

統計2020年至2021年危老失效案件就高達76件，2022年有24件失效，2023年也有25件失效，反映疫情後造價大漲的確對於危老帶來挑戰，整體失效的案件中又有64件基地面積不到一百坪。

曾敬德表示，不管是參與都更或者危老改建，地主或者屋主都要留意資金面的問題，尤其現在整體房市資金狀況較為緊縮，確保實施者過去的興建實績，整體的財務能力，才能夠安心改建順利入住新厝。

都更 房市 房屋 房子 房價

延伸閱讀

北市裁罰違反勞基法事業單位 開罰498萬元

醫美診所打牛奶針害女陷昏迷 北市衛生局稽查撲空

整合成功就能翻身？北市危老案每7件就有1件失效

北市信義區再增行人徒步區在「松壽路20巷」 蔣萬安允諾做評估

相關新聞

不是南科！台南「一地」傳機器人產業進駐 房價漲一成

台南柳營科技工業區近期傳出智慧機器人製造基地即將進駐，住商機構統計周邊行政區實價登錄，其中新營、六甲房價漲勢突破一成，柳...

整合成功就能翻身？北市危老案每7件就有1件失效

北市新屋供給少，價格高，老房子若能危老，房價往往倍漲。不過，整合成功不一定就能順利重建。根據台北市建管處資料，台北市核准...

四大航線全面起漲！SCFI運價指數連五漲 周漲幅8.1%

全部航線一起漲推升運價指數連五漲！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於6日出爐，指數上漲167.64點至2240...

北市危老累積破千件 資金問題使得失效比率近14%

根據台北市建管處資料顯示，台北市核准危老重建計畫共1006案，顯示台北市危老方案成功，不過另一方面受到這幾年造價大幅上揚...

安永企業家大獎揭曉！瑞典女力奪冠、台灣許逸德受矚

全球最具指標性的創業家盛事《安永世界企業家大獎》（EY World Entrepreneur Of The Year）今...

六家國籍航空推現役軍人優先登機 7月1日起啟動

為落實賴總統的敬軍愛軍理念，交通部與國防部攜手國內六家國籍航空公司，將在7月1日將推出現役軍人優先登機服務。交通部長陳世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。