浩鼎自創平台GlycOBI 攜手美國TegMine開發ADC

浩鼎（4174）6日宣布其聚焦於抗體藥物複合體（ADCs）產品線的首宗技術合作案，已與美國TegMine Therapeutics, Inc.（以下簡稱「TegMine」）簽署ADC研發服務合約（Master Services Agreement, MSA）。

根據合約內容，浩鼎將與TegMine合作，運用浩鼎自主開發的醣鍵結技術平台GlycOBI，在結合浩鼎專有的雙功能酵素EndoSymeOBI與連接子技術HYPrOBI™下，研發具臨床開發潛力的ADC候選藥物；在成功開發後，雙方可望進一步簽署授權合約。

TegMine生物製藥公司總部位於美國舊金山，專注於開發針對癌症相關醣蛋白的創新抗體療法。

台灣浩鼎執行長王慧君表示，此次合作不僅有助於推進浩鼎ADC產品開發，也拓展了創新ADC技術平台如GlycOBI 等策略性合作機會。浩鼎期待與TegMine共同合作開發創新的ADC候選藥物，幫助具迫切醫療需求的癌症病患。

TegMine執行長Jeff Bernstein 也指出，浩鼎ADC技術，與TegMine聚焦癌症特異性醣類標靶的研發方向相輔相成，將有機會共同開發出具高度腫瘤特異性及良好治療效果的ADC新藥。

台灣浩鼎執行長王慧君強調，組織及人力調整之外，公司也將資源更聚焦於ADC產品開發及核心技術平台的合作推廣，希望提升營運效率與市場應變能力，以創造穩健的營運模式。