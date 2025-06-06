四大航線全面起漲！SCFI運價指數連五漲 周漲幅8.1%

全部航線一起漲推升運價指數連五漲！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於6日出爐，指數上漲167.64點至2240.35點，周漲幅8.1%；四大主要航線都上漲，其中以遠東到美東運價漲幅達11.14%表現最佳。

物流業者分析，現在的市場是只要航商能調到船舶都立即投入北美線，市場上是立即訂購一空，業界不知道需求會強多久，現在只要有櫃、有艙就是贏家。市場需求變化大，運價反應市場需求繼續走揚，需求旺到何時成為推升這波運價走勢能強多久的重要關鍵。

市場最關心的北美線運價表現，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達5,606美元，較前一期大漲434美元，漲幅8.39%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達6,939美元，較前一期大漲696美元，漲幅11.14%。

根據最新一期出爐運價，所有的運價一起漲，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,667美元，較前一期上漲80美元，周漲幅5.04%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,302美元，較前一期上漲241美元，周漲幅7.87%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)與前一期上漲5美元，漲幅1.13%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一期持平，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)下跌1美元。