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不是南科！台南「一地」傳機器人產業進駐 房價漲一成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
柳營科技工業區示意圖／取自google 地圖
柳營科技工業區示意圖／取自google 地圖

台南柳營科技工業區近期傳出智慧機器人製造基地即將進駐，住商機構統計周邊行政區實價登錄，其中新營、六甲房價漲勢突破一成，柳營亦有小幅漲勢。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該區過去即屬台南蛋白區域，周邊隨著大盤走勢起漲，加上產業園區效益逐步湧現，致使近年房價逐漸補漲。

據實價登錄資料，新營區2024年平均房價來到每坪24.2萬元，與2023年同期相比，年漲幅高達14.7%；六甲區房價漲勢也緊追在後，2024年每坪均價已達24.8萬元，年漲幅達12.2%。

至於柳營科技工業區所在的柳營區，2024年平均成交價為來到19.9萬元，相較2023年成長3.1%。

住商不動產台南新營加盟店店東顏大為表示，目前智慧機器人製造基地預計進駐的柳科三期基地，廣達87.3公頃，未來將與沙崙科學城成為國內機器人生產重鎮，區域主要購屋主力多集中於新營、六甲等區域。

其中新營為北台南北區機能中心，具備剛性購屋人口，六甲，因鄰近柳科，且仍有開發潛力，房市表現亦跟進上修。

至於新營區歷年來房市蛋白區，區域較少大樓或華廈供給，但若為中古透天總價帶僅900萬元，新透天約1,000~1,500萬元，價格相對平實，加上目前又有柳營科技工業區議題，磁吸北台南首購、產業人口移入，房市前景頗受看好。

賴志昶分析，北台南三區房價皆呈現穩健上漲，顯示在科技工業園區議題加持之下，柳科周邊房市具備發展空間，惟此類產業進駐議題，以往雖被視為房市發展光明燈，但若為單純自住型買方，需看待區域實際市場供需層面，僅為投資而置產，當房市下行時，在此類議題較盛行區域易有價格震盪，購屋人不可不慎。

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