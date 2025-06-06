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整合成功就能翻身？北市危老案每7件就有1件失效

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

北市新屋供給少，價格高，老房子若能危老，房價往往倍漲。不過，整合成功不一定就能順利重建。根據台北市建管處資料，台北市核准危老重建計畫共1,006案，其中多達137件逾期失效，占比近14%，大約每7件就有1件整合成功但最終無法重建。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，取得政府危老核准之後，按規定起造人於180日內申請建築執照，並可再申請延展一次，超過期限則失效。

辛苦整合成功，取得核准，卻未依在時間內申請建照，主要是這波造價大幅上揚，尤其是小基地開發案本身造價成本就高，先前市場缺工缺料，小基地對於造價上揚更為敏感，若配合的原銀行亦無法再增加貸款，就會讓興建工程出現停擺的壓力。

根據統計，截至目前台北市核准危老重建計畫共1,006案，其中2020~2021危老失效案件就高達76件，2022有24件失效，2023年也有25件失效，反映疫情後造價大漲的確對於危老帶來挑戰，整體失效的案件中又有64件基地面積不到一百坪。

曾敬德表示，不管是參與都更或者危老改建，屋主都要留意資金面的問題，尤其現在整體房市資金狀況較為緊縮，如果沒有確保實施者過去興建實績、整體的財務能力，最終可能空歡喜一場。

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