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安永企業家大獎揭曉！瑞典女力奪冠、台灣許逸德受矚

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
華城電機許逸德總經理(圖左)代表臺灣，參加2025《安永世界企業家大獎》頒獎典禮。業者提供
華城電機許逸德總經理(圖左)代表臺灣，參加2025《安永世界企業家大獎》頒獎典禮。業者提供

全球最具指標性的創業家盛事《安永世界企業家大獎》（EY World Entrepreneur Of The Year）今年邁入第25屆，共有來自43國、51位年度企業家齊聚摩納哥蒙地卡羅，一同角逐這項有「企業家奧林匹克」美譽的殊榮。2025年最高榮譽由瑞典Yubico公司創辦人Stina Ehrensvärd奪得；台灣唯一入選的代表則是華城電機總經理許逸德。

安永介紹，Stina Ehrensvärd擁有工業設計背景，2007年創立Yubico，專注開發簡單且安全的數位金鑰，至今已為超過160個國家的企業與政府提供線上身份驗證服務，成為全球網安領導品牌。

安永全球主席暨執行長Janet Truncale讚賞Stina Ehrensvärd堅持「數位身分安全是基本人權」的理念，「Stina完美體現了安永企業家獎所追求的創新、勇氣與向善力量，是全球企業家的學習典範。」

而本屆台灣唯一入選的代表，是華城電機總經理許逸德，他也是2024《安永企業家獎》台灣大獎得主。作為家族企業第三代掌舵者，許逸德帶領企業從傳統電機製造，成功轉型進入綠能與智慧製造領域，並推動數位轉型、強化ESG策略，展現台灣中堅企業的韌性與進化潛力，備受國際與會者矚目。

《安永企業家獎》由全球知名會計與顧問機構安永（EY）主辦，自1986年創辦以來，已在逾60個國家推動，目的在於表彰在創新、領導與社會貢獻上具備卓越表現的企業家。每年各國會選出年度企業家代表，參與全球總決賽，不僅是肯定，更是讓來自不同產業、文化背景的創業精神進行激盪與交流。

今年適逢安永企業家獎25週年，活動主軸聚焦在「企業韌性與科技創新」，與會企業家不僅在會場分享經營哲學，也深入討論AI、ESG與跨國發展策略，凸顯企業家在當前全球挑戰下如何化危機為轉機。EY也宣布，未來將進一步擴大「創業家生態系支持平台」，協助更多具潛力的新創與中堅企業邁向國際。

2025《安永世界企業家大獎》得主-瑞典企業家Stina Ehrensvärd。業者提供
2025《安永世界企業家大獎》得主-瑞典企業家Stina Ehrensvärd。業者提供

安永 創業 企業家

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