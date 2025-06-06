北市危老突破千件里程碑 惟無效案近14%

據台北市建管處資料顯示，台北市核准危老重建計畫共1,006案，案件數突破千件寫下新里程碑，顯示台北市危老方案成功，不過另一方面受到這幾年造價大幅上揚與整合者的資金問題，失效案件也高達137件，整體失效的比例也將近14%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，取得政府危老核准之後，按規定起造人於180日內申請建築執照，並可再申請延展一次，超過期限則予以失效。

曾敬德指出，這波造價大幅上揚，尤其是小基地的開發案本身造價成本就高，先前市場工料雙漲，小基地對於造價上揚更為敏感，若配合之原銀行亦無法再增加貸款，可能讓興建工程出現停擺的壓力。

曾敬德建議，不管是參與都更或者危老改建，地主或者屋主都要留意資金面的問題，尤其現在整體房市資金狀況較為緊縮，確保實施者過去的興建實績，整體的財務能力，才能夠安心改建順利入住新厝。