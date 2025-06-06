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長榮航攜手波蘭航空 搶當歐洲線一哥

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空與星空聯盟夥伴波蘭航空將自2025年6月9日起啟動共用班號合作。長榮航空提供
長榮航空與星空聯盟夥伴波蘭航空將自2025年6月9日起啟動共用班號合作。長榮航空提供

長榮航（2618）搶當歐洲線一哥！歐洲「晶片三角」逐步成形，中東歐地區亦成為企業關注的新興市場，長榮航超前布局，將自2025年6月9日起與星空聯盟夥伴波蘭航空啟動共用班號合作，歐洲布局更完整，成為長榮航空另類歐洲市場第七個航點，歐洲航線全面增班著眼東南亞的轉機市場，強化台灣轉運樞紐的核心地位。

長榮航空超前布局，將自2025年6月9日起與星空聯盟夥伴波蘭航空啟動共用班號合作，長榮航空首席副總經理廖至維分析，旅客可透過長榮空官網購買每日由桃園飛往維也納的航班，搭配波蘭航空每日營運維也納－華沙航班，無縫轉機至華沙，範圍涵蓋長榮航空實際營運的桃園－成田、桃園－維也納航線，以及波蘭航空實際營運的華沙－維也納航線。

長榮航空除了是北美線航至最密集的一哥後，疫情解封後，看好旅遊、商務需求復甦，率先在2022年擴大歐洲線布局，當年度同時開闢米蘭及慕尼黑雙航線；2025年再下一城，空透過與波蘭航空共用班號合作，將航點擴增至－華沙蕭邦機場(WAW)，提供旅客更多航班選擇，持續布建歐洲航網。

廖至維表示，隨著台灣半導體供應鏈持續深化全球布局，歐洲「晶片三角」逐步成形，中東歐地區亦成為企業關注的新興市場。長榮航空與波蘭航空此次共用班號合作，不僅強化台灣與東歐的連結，亦有助於突破歐洲新闢航點的營運門檻，達成產品組合多元化、航網彈性擴張，進一步提升長榮航空在歐洲市場的品牌能見度與競爭力。

長榮航六大歐洲航點包括米蘭、阿姆斯特丹、倫敦、巴黎、維也納及慕尼黑，歐洲航線全面增班著眼東南亞的轉機市場商機，強化台灣轉運樞紐的核心地位。

長榮航空自2013年加入星空聯盟以來，便致力於與盟友建立緊密合作關係，而與波蘭航空共用班號，正是長榮航空經營星空聯盟夥伴關係的重大成果。透過此次聯營合作，不僅往返台灣及波蘭兩地將更加便利，也可進一步促進雙邊觀光及商貿往來，熱絡台、波情誼。

台灣與波蘭於2015年完成通航協定後，雙方雖尚未有直航航線營運，但在歐洲各國對台友善氛圍升溫，以及中東歐積極尋求多元合作契機的背景下，終於促成雙方首次共用班號合作，此次合作不僅補足台灣至波蘭的航空連結，更為長榮航空布建東歐航網奠定關鍵里程碑。

長榮航空 波蘭

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