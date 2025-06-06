輝達來了、社子島笑了？李同榮獻策：「生態島」改「AI 島」
輝達5月19日宣布海外總部落腳台北市北投士林科技園區(北士科)，這一重要訊息振奮國人對未來台灣的發展更具信心，房市趨勢專家李同榮預期，輝達效應對AI北士科的短中長期發展，以及台灣AI科技產業躍進，將產生非常巨大的影響力，政府應對輝達效應有長線思維，由北士科AI聚落的生成，再延伸探討未來社子島開發計劃，把生態社子島重新定義為「AI社子島」。
李同榮認為，政府若結合AI北士科，把生態社子島重新定義為「AI社子島」，並提升為國家重要戰略思維目標，加速推動「AI社子島」開發計劃，則預見未來「AI北士科」+「AI社子島」雙引擎展翅高飛，將成為台灣邁向Al科技島的新指標。
李同榮指出，未來「AI北士科+AI社子島」雙引擎高飛，將給台灣帶來三大重要指標與意義，第一安定台灣人心與購屋信心，第二由北到南促進AI產業大升級，第三台灣邁向AI科技島的新里程。
李同榮分析，AI已成為未來科技變革的驅動力，將全面改變我們的生活方式和工作模式。北士科做為輝達的海外總部所在地，將成為人工智能中心，其周邊地區的發展將因此全面提升，並結合產業𨫡上中下游而成為台灣AI未來發展的新的聚落，這一切將啟動動的社子島開發計劃帶來更新的展望。
他認為，社子島將從過去期待的「台北小曼哈頓」，與現在規劃的「生態社子島」，演進為未來國家級政策目標的新定位，就是「AI社子島」。
李同榮表示，社子島緊鄰北士科連結台北市區，地理位置優越，具有極大的發展潛力與開發意義。輝達進駐北士科所帶來的科技產業聚集效應，必將逐漸向社子島延伸，甚至為滿足產業需求，政府可計劃往北延伸開發關渡平原，連結關渡華碩總部與和碩總部成為更完整的AI科技產業聚落廊道。
未來六年，捷運芝山站將有輕軌直接進入社子島，蘆洲與社子島又有蘆社大橋的規劃，加上四年後淡北快速道路完工通車，透過完善的交通路網，未來十年，社子島開發將與北士科形成互補共榮的AI產業雙引擎。
李同榮同時指出，依照台北市政府對社子島的開發細部規劃，社子島與北士科的產業鏈結合會被強化，並且打造一個兼具創新與宜居的未來世界級地標。
李同榮表示，社子島的開發不僅需要政府全力協助區段徵收，還需要完善的基礎設施配套，如此才能與輝達進駐北士科的發展互相呼應，形成連動效應，這不僅是台北市北區的發展關鍵性目標，也是國家級AI產業聚落由北到南的重要的戰略目標。
李同榮分析，隨著輝達進駐北士科並帶動區域科技與產業的飛速發展，各界也期待社子島的未來會因此迎來前所未有的轉變。做為北士科的鄰近區域，社子島擁有得天獨厚的地理優勢，占地約300公頃，17公頃的產業聚落，將成為台北市新一輪科技革命的核心之一。
而隨著區段徵收計劃的推進與基礎設施的建設，李同榮指出，未來的AI社子島不僅將是創新與科技的中心，還將成為宜居的現代化社區，為居民創造更好的生活品質與更多的發展機會。
李同榮強調，輝達對台灣的長遠效應意義重大，不僅是台灣AI科技的新里程，同時更是激勵台灣人對國家信心的新希望。預見「AI社子島」將與「AI北士科」共同構成台北市最具創造力與人文生態活力的科技園區，吸引更多的人才與投資，帶動數千名高端科技工程師與3萬5千人以上就業人口，未來必然推動整個台北市及大台北地區的經濟發展，並成為台灣邁向AI科技島的新指標。
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