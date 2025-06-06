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集保結算所主辦投資人服務研討會 聚焦科技與數位創新

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所主辦投資人服務研討會，聚焦科技與數位創新。（臺灣集中保管結算所/提供）
臺灣集中保管結算所主辦投資人服務研討會，聚焦科技與數位創新。（臺灣集中保管結算所/提供）

第25屆「亞太地區集保組織中階幹部研討會」(ACGCross Training Seminar, CTS)日前於日本橫濱圓滿落幕，臺灣集中保管結算所這次以ACG投資人服務工作小組(Investor ServicesTask Force, ISTF)召集人身分，主辦科技與數位創新研討會，共吸引30家ACG會員機構，近百位代表出席，大幅提升我國在亞太集保產業的能見度。

集保結算所這次以「以科技與數位創新提升投資人服務的未來(Enhancing the Future of Investor Services with Technology and Digital Innovation)」為主題，邀請韓國、新加坡、印度、巴基斯坦、印尼及哈薩克的集保機構，共10位講者分享其近期金融創新、實務經驗與未來規劃。集保結算所也向與會者介紹「集保e手掌握」App全新功能─「戶戶通服務」(eFastChannel Platform)，透過與各國交流創新應用的機會，共同提升亞太地區集保產業服務品質及營運效率。

除了主持投資人服務研討會外，集保結算所亦受邀參加韓國集保(KSD)及日本集保(JASDEC)主持的工作小組，分別就集保股務事務e櫃台服務(eCounter平台)與集保跨境保管等業務進行簡報，展現集保結算所在股務事務e化與守護國人海外資產等領域的成果。

集保結算所身為ACG執行委員會委員，秉持利他共好的開放態度，積極參與各項國際活動以開創國際合作契機，向國際展現數位創新、普惠金融及永續韌性的集保精神，以行動實踐與亞太集保產業共榮共好的願景。

集保結算所

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