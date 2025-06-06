信義房屋簡淞澤入行13年 堅持先義後利「不為成交而成交」

信義房屋桃園中正店副手簡淞澤，從業13年，以穩定服務節奏與高度客戶黏著度，深受客戶肯定。他強調「不為成交而成交」，即便沒有買賣需求，也維持聯繫、給予協助，讓客戶感受到長期信任關係。

曾有一組客戶為了小孩孟母三遷，從宜蘭來桃園看屋，幾次帶看後，因孩子希望留在宜蘭完成小學課程，簡淞澤尊重客戶考量，未進一步推銷。他認為，有些選擇不需勉強，服務不該建立在「非買不可」的前提之上，讓客戶安心。後來簡淞澤用專業分析桃園未來的發展，以及熱情邀請小孩來桃園一起參與新家的選擇與討論，規劃先買、後住，提前爭取優質學區入學資格，最後買到全家都喜歡的溫馨好宅。

多年後，這組客戶家人的中和一處房產，遇上租客惡意拖欠租金三、四個月，甚至不願搬離。他們想起簡淞澤，不施壓卻始終都在的安定感房仲，於是請他協助處理糾紛。

雖非該案經手人，簡淞澤卻願意伸出援手相助，甚至利用休假日陪同出席調解會議、協助釐清權責。後來客戶深受他無私精神感動，後續將親友介紹給他，並指定由他提供服務。

「即使沒有成交，我也不會冷處理。」簡淞澤表示，客戶的考量應放在首位，他相信，建立信任、滿足顧客需求，比促成交易更重要，這樣的做法也為他累積穩定口碑與高回流率。

除了客戶服務外，他也長期參與社區活動，在店內經常擔任主持人，熟悉當地居民與生活圈脈絡。透過長期經營，他認為社區互動是建立信任的起點，也讓品牌形象更貼近人群。

他坦言，房仲工作有高低潮，曾經獲得桃園地區業績第一與服務品質獎肯定，但真正讓他感到持續前進動力的，是來自客戶的肯定或轉介。

信義房屋主打「先義後利」，這樣的企業精神他非常認同，「公司重視誠信，說到做到，這也是我一直想堅持的原則。」簡淞澤說，除了理念相符，制度面也提供堅實後盾，包括個人與團隊獎金雙軌制度、每年最高1萬5千元的彈性福利補助、同仁協助方案（EAP）提供職涯與心理諮詢等支援，以及超過40歲同仁每年免費健檢、生育獎金12萬元等，都是他能穩定發揮所長的關鍵條件。

「簡單、輕鬆、做選擇，請找簡淞澤。」他用一句口號濃縮自己的服務風格，也道出他希望帶給客戶的房產體驗：專業、安心，沒有壓力。