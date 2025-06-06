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國際油價上漲 下週汽、柴油估漲1至2角

中央社／ 台北6日電

加拿大野火導致原油產出減少，以及俄羅斯與烏克蘭局勢緊繃，國際油價應聲上漲，預估9日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調漲新台幣0.1至0.2元，其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升估28至28.1元。

依照預測，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.5至26.6元、95無鉛汽油每公升28至28.1元、98無鉛汽油每公升30至30.1元、超級柴油每公升24.9至25元。

加拿大野火導致原油產出減少、俄羅斯與烏克蘭局勢轉趨緊張，國際油價應聲上漲。

累算至6月5日，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）為65.09美元，較上週64.27上漲0.82美元。本週新台幣兌美元匯率為29.967元，較上週29.932元貶值0.035元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.2元，柴油調漲0.2元。

若考量油價可能達平穩措施門檻，綜合計算後，汽、柴油各調漲0.1至0.2元。台灣中油將於8日中午12時正式公布實際調整金額。

國際油價

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