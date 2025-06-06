六家國籍航空推現役軍人優先登機 7月1日起啟動

為落實賴總統的敬軍愛軍理念，交通部與國防部攜手國內六家國籍航空公司，將在7月1日將推出現役軍人優先登機服務。交通部長陳世凱表示，目前主要是針對現役的軍人自身推出此項措施，未來是否擴及軍眷將會在第二階段評估。國防部長顧立雄則表示，自他上任以來就開始推動軍人參加自由行，期盼透過這次國籍航空釋出的利多，能促進國軍弟兄能真正放鬆休假。

交通部與國防部今日於松山機場舉辦「軍人優先登機服務」記者會。華航（2610）董事長高星潢致詞時指出，華航與軍方的淵源頗深，且軍人是國家的脊梁，他們平時嚴格訓練，戰時挺身而出，這些奉獻、勇氣和忠誠是國人幾十年來得以安居樂業的基石，因此華航希望能夠在ESG以外對國家社會做出更多貢獻，因此先一步號召提出軍人優先登機措施。

陳世凱說，非常感謝台灣六家國籍航空，今天特別主動來推出軍人優先登機的尊榮方案給所有的國軍弟兄，落實賴總統的都敬軍愛軍理念，台灣社會要穩定、要發展，其實最重要的是軍人在第一線無私的奉獻，讓國家能夠安定，也讓人民能夠安心，那非常感謝今天所有的國際航空特別推出這樣子的方案，針對所有的現役軍人在登機的時候只要拿出我們的軍人身份證就可以優先登機，希望能夠在7月1號也就是暑假啟動。

陳世凱也提到，會考量在國際線提出主要國內線其實飛機蠻小的，沒有分艙等，所以沒有優先跟不優先問題，再加上國際線飛機比較大，所以有分登機順序，因此提出優先服務，至於未來是否要將此措施擴及軍眷，將在第二階段滾動檢討。

顧立雄指出，自他上任以來就積極推動國軍自由行，目前國軍弟兄也較少知道有這些簡便優惠措施，因此今天宣布後，國防部也會積極宣導，並利用莒光日教學，及青年日報來大力推廣，交通部推出的國軍優先登機措施也能有效自由行政策能夠再往前，讓軍人更得到休假便利感，然後更得到一種榮耀感，他覺得這個真的是蠻好的措施。

民航局表示，未來也將持續與各界攜手合作，推動更多有意義、有感受的服務措施，向我國現役軍人表達崇高的敬意。新措施將在7月1日開始，國籍航空公司於航班進行登機作業時，將透過登機廣播邀請軍人優先登機；現役軍人本人出示軍人身份證供識別後，在我國機場搭乘中華（2204）、長榮（2603）、星宇（2646）、台虎、華信（3627）及立榮六家國籍航空公司的國際線航班，將可享有優先登機禮遇。