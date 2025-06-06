小七號召全球夥伴！彈性輪班、儲備幹部挑戰年薪百萬

畢業季來臨，Z世代對工作期待不再只是薪資，而是彈性工時、通勤便利、工作與生活平衡。統一超（2912）7-ELEVEN洞察新世代趨勢，持續滾動式調整並導入各種AI智慧化及省力化工具，透過短工時「彈性輪班」概念，搭配全台超過7,000家門市據點，以「碎片化工時」打破傳統工作型態架構，讓想兼職年輕人能快速就近上工，若想進一步發展職涯，成為儲備幹部更能挑戰年薪百萬。

為打造多元共融工作環境，7-ELEVEN近來逐步導入智能化設備與省力化服務，讓門市夥伴日常工作更靈活，如Z世代熟悉的AI工具，目前全台門市已導入「AI訂貨系統」，讓夥伴運用AI演算快速預測商品銷量，快速滿足訂貨與補貨需求，平均減少每店每年約365小時工時，大幅縮短作業時間。同時全台門市更已導入「智能平板」、「一機兩用自助結帳功能」等設備，期望透過實際做法讓夥伴們工作更從容。

7-ELEVEN不僅提供短工時「彈性輪班」，也鼓勵兼職人員轉任正職，提供完善制度及獎勵金回饋。想進一步成為儲備幹部，亦推出具市場競爭力薪酬福利，培訓期學士68萬起、碩士78萬起，每年還會依績效調薪加上相關福利，年薪挑戰百萬。對事業有更多企圖心還可加入「儲備人才計畫」，有機會成為未來主管候選人，或透過「集團輪調計畫」放大潛能，進入各個關係企業接觸不同產業，培養換位思考能力。

看好東南亞留學生也是未來人才生力軍，7-ELEVEN積極招募全球優秀人才，目前已有馬來西亞、緬甸、越南等多國夥伴加入，更首創零售通路之先針對大專院校門市僑生開啟「外籍生訓練專班」，進一步與大專院校合作，廣邀對超商工作有興趣的僑生加入。

除積極招募全球優秀夥伴，7-ELEVEN全台逾7,000家門市提供求職者多項便利服務。其中，ibon雲端列印網創新提供AI去背功能，讓每位會員每月免費使用三次，只要上傳照片不只能去背，還能調整大小跟背景顏色，最快2秒就能完成大頭照，後續上傳至ibon機台列印，不論一吋、二吋還是五吋，每張只要50元，適合用在畢業證書、學生證、員工證或各類會員證，方便又快速。

手機沒電怕接不到面試電話不用擔心！7-ELEVEN全台近7,000家門市提供ibon行動電源租借服務，提供甲地租、乙地還，每顆行動電源皆支援QI無線充電並內建Micro USB、Lightning、Type-C充電線功能，即使手機沒電也能使用現金租借，即日起至12月31日租借輸入「ibon」享第一小時半價優惠，等於只要6元(原價12元/時)，每日最高收費36元，挑戰市場最低價！