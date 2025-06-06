5月北投交易爆量 輝達落腳北士科有內線捷足先登？

輝達海外總部終於塵埃落定落腳北投士林科技園區，但是5月19日黃仁勳一宣布，不僅區內預售個案迅即歡聲雷動，連中古屋市場也有人搶先捷足卡位，根據台北市政局統計，5月北投交易量逆勢大幅增長3成，讓人懷疑，這些人莫非有內線消息，投資眼光及超前部署精準無人能比。

根據台北市地政局的統計，5月台北市建物買賣移轉棟數仍然呈現萎縮之勢，與4月比較起來衰退幅度達到18.4%，是一幅旺季不旺的格局，單月交易量不足2千件，12個行政區當中只有文山區及北投區是正成長，而且北投區還逆勢大幅成長35.5%，跟大安區及南港區大幅衰退五成左右形成強烈的對比。

此一情況，讓人不禁懷疑，市場似乎對於輝達不選南港而選擇落腳北士科，已有某種程度的內線消息提早洩露？

對此，台北市不動產仲介經紀業公會理事長蘇金城指出，官方建物買賣移轉統計數量跟實務面交易大概有一到一個半月的時間差，5月19日輝達執行長黃仁勳才對外官宣海外總部落腳北士科，中古屋房市不可能這麼快就反映此一大利多，除非是線上銷售的預售建案，上述市場傳言，只是一種數字巧合罷了，況且誰有本事可以從黃仁勳口中事先提早得到第一手的消息。

蘇金城理事長表示，5、6月本應該是屬房市傳統旺季，但是受到去年919金龍海嘯的衝擊，加上4月2日川普對全球祭出對等性關稅大戰，國內股市重挫等連番衝擊，現在天氣雖然已進入夏季，但房市還是十分的冷，就是典型的旺季不旺的市況。

更糟糕的是，銀行雨天收傘的態勢非常明顯，有些自住型的民眾現在要申請房貸都受到百般刁難，一幅愛貸不貸的樣子，即使幸運貸到了，不是條件很差，就是要耐心等待排撥，讓買賣雙方都不知該如何是好！這當然也都影響到房仲實際的交易量。

累計今年前5月台北市的建物買賣移轉棟數只有9,711棟，不到1萬件的水準，年衰減達到24.4%，這是2018年以來很少見的現象，如果下半年市況沒有任何改善的話，全年度搞不好會掉落到2017年的交易量2.34萬件的低檔水準，甚至不排除寫下比2016年歷史低點2.15萬件更慘的紀錄。