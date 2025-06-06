上班族「薪」情糟透！九成一不滿薪資、寫六年新高
勞動部預計將於第3季召開「最低工資審議會」，各界推估明年最低工資可能調升約3%，月薪可望從現行的28,590元提高至29,450元、時薪由190元調至196元，以照顧弱勢勞工；反觀國內廣大上班族，今年加薪有望嗎？還是陷入變相貧窮的循環呢？
根據1111人力銀行6日發布的調查顯示，有高達91.3%上班族不滿意目前的薪資待遇，進一步詢問今年上半年度有可能被加薪嗎？有18.5%表示已經加薪了，平均加薪2300元，還有14.8%樂觀表示有機會加薪，不過另外66.7%坦言今年加薪恐怕無望。
進一步詢問沒有被加薪的原因包括：公司沒有定期調薪制度77.7%、公司獲利不佳32.9%、部門有潛規則永遠輪不到我24.3%。
證交法修法規定明年全台1874家上市櫃公司，必須提撥盈餘替月薪不到6.3萬的基層員工加薪，被稱之為加薪條款，盼帶動國內就業市場正向循環，對此有58.1%受訪上班族表示「加薪條款」有助於帶動國內薪資成長，給予正向積極評價。
7月即將召開最低工資審議會，為邊際勞工爭取更多薪資成長空間，而對於廣大受薪階層而言，有多少人敢於開口爭取加薪呢?調查指出61.8%上班族會苦撐二年二個月等待加薪，若被持續無視才會主動要求；另有38.2%上班族則表示不論多久沒被加薪，都不會主動爭取。
1111人力銀行發言人莊雨潔表示，從主計總處最新數據顯示，2025年經濟成長率預估為3.1%，CPI年增率為1.88%，顯示目前處於溫和通膨狀態，有利於支持調漲方向，基本工資可望連十漲，不過更要聚焦的是，領著略高於最低工資但卻長期等不到老闆加薪的族群，擔心基本工資調漲後引發的物價通膨壓力，可能才是就業市場整體占比最高、易被忽視的「沉默薪貧族」。
因此修法推動國內上市櫃企業主動幫基層員工加薪，讓國內薪資環境向上提升，確實可以達到帶動民間企業加薪逐才之效，呼籲不應只限於上市櫃企業，而是中小企業老闆都該有獲利共享的觀念，達到勞資雙贏。
上述「上班族加薪現況調查」問卷，是1111人力銀行自2025年5月12日至6月4日進行，有效樣本數1,069份，信心水準95%，正負誤差值為2.98百分點。
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