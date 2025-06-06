當提加薪被拒 上班族會採取「這些方式」回敬

根據1111人力銀行6日發布的最新調查顯示，上班族一旦主動提出加薪被拒，採取的回敬方式包括了：騎驢找馬/伺機跳槽71.6%、佛系工作/消極工作41.9%、暫時隱忍/再找機會提醒37.0%以及積極兼差/增加收入33.3%。

比較有趣的是，受訪上班族一旦發現同職階的新人薪水比自己高時，反應又是如何呢？結果顯示，開始找下一份工作/跳槽25.9%占比最高、18.5%私下了解新人背景與職能，以及17.2%佛系工作不想努力了。

本次調查也發現，目前最迫切要解決的薪資結構問題有：企業賺錢不願加薪55.5%、加薪幅度少/頻率低51.8%、整體環境薪資條件偏低50.3%、職務薪資不透明難以談薪水39.5%，以及加薪幅度與工作量不成正比34.7%。

除了薪資環境待改善，根據勞動部統計，2024年的台灣勞工總工時高達2030.4小時，遠高於鄰國日本和韓國，根據1111人力銀行調查指出，45.6%上班族即使已經下班，還要持續盯著手機回覆公事，平均回到家後得花51分鐘處理主管交辦事項，其中高達９成是沒有加班費的，隱形工時易被忽視，對於勞工身心影響甚鉅。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，從證交所公布的2024年上市公司全體員工薪酬排名，去年平均員工薪資倒數20名企業大多集中在觀光餐旅、食品工業及傳統製造業，產業獲利兩極化，壓低基層員工調薪空間，特別是內需型產業調薪比例及幅度明顯偏低，呼籲企業主在大缺工時代，應該正視並積極拿出對策，才能留住優質人才。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，觀察薪酬排名的前20名企業當中，有13家屬於電子產業，顯示科技業仍是前段班的佼佼者，人才需求持續擴張，建議不同領域背景的上班族，不妨透過密集學習與考取證照方式，提高職能含金量增加薪資競爭力，由輔仁大學AI人工智慧發展中心、1111人力銀行、科技島「AI人工智慧學院」( https://www.technice.com.tw/)共同攜手開設「AI應用規劃師培訓班」，目前第二梯次正式開放報名，實體課程將於6月28日（六）與7月5日（六）舉行，由AI領域的專業講師親自授課，強調理論結合實務，幫助學員真正學得會、用得上。報名截止日為6月25日，消息一出吸引不少對AI轉職或進修有興趣的人搶先卡位。

上述「上班族加薪現況調查」問卷，是1111人力銀行自2025年5月12日至6月4日進行，有效樣本數1,069份，信心水準95%，正負誤差值為2.98百分點。