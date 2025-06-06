療癒商機升溫 新光三越信義新天地療癒毛娃、手搖賣爆

新光三越台北信義新天地觀察，療癒商品在今年度持續成長，包含以往的銷售冠軍POP MART盲盒外，還有新加入的《Daniel's Friends》，也是每月都超過仟隻以上的穩定銷售。

療癒系商品持續熱燒，英國絨毛玩偶《JELLYCAT》、日本超人氣角色《吉伊卡哇》等為代表的可愛IP席捲全球，「可愛經濟」蔚為風潮。根據全球健康研究所（GWI）《2024全球健康經濟監測報告》指出，與舒壓療癒相關的產品與服務，預計將以年均12.2%的成長率持續擴大，顯示「心經濟」正成為新一波市場焦點。

新光三越表示，知名選品品牌《Daniel's Friends》引進英國《JELLYCAT》與美國彩虹熊《CARE BEARS》掀起搶購熱潮，創下單月熱銷破千隻佳績。

除了絨毛玩具掀起熱議，「盲盒公仔」同樣成為社群討論度極高的熱門話題，《POP MART》「Labubu系列」穩坐熱銷寶座，每每推出新品5小時內便銷售一空。近期社群上熱議的英國「放克牙寶 Fuggler 鑰匙扣系列盲袋」也於《鼎美》熱賣中，以「醜萌」的反差設計，成功吸引盲盒控目光，成為近期最搶手的盲盒之一。放克牙寶 Fuggler更曾與《海綿寶寶》聯名，引爆搶購熱潮。

在小紅書爆紅、以「千層蛋塔」打響名號的話題甜點品牌《COMEME》推出全新品牌「COMMA」，首度進駐A11，因選用法國頂級奶油艾許製作「焦糖泡芙」，打造甜而不膩的口感，顛覆大眾對泡芙的既定印象，每日限量2,400顆，都在上午與下午時段半小時內完售，《COMEME》順勢搭上Y2K懷舊風潮，與曾風靡全台的「雷神巧克力」推出聯名商品成功喚起世代共同記憶，單月熱銷破萬顆，天天瘋排。

甜甜圈霸主《Krispy Kreme》同樣表現搶眼，單日熱銷近千顆，迎接6月6日「國際甜甜圈日」推出限量「買一送一」活動。同樣爆排的有可麗露天花板《花磚甜點》以月月限定新品掀起話題，單月狂賣近萬顆超吸金。

手搖飲受韓星帶貨效應同樣人人瘋搶，近期人氣韓星張員瑛欽點的《珍煮丹》「西瓜烏龍」更是熱銷爆款，6月1日到6月4日連續四天銷售一空，成為飲品界新寵，而此前SUPER JUNIOR東海曬出的《龜記》「紅柚翡翠」也同樣造成搶購熱潮，新光三越台北信義新天地匯集包含《得正》、《五桐號》等12家手搖飲品牌，搶攻消暑商機。

來自日本第一的連鎖療癒系咖啡品牌《CAT CAFÉ MOCHA》全台首發插旗A8，單月來客數突破5,000人！店內舒適療癒，AI飲料吧提供個人化飲品，深受消費者喜愛。