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脫北人潮湧？台北這3行政區人口不減反增

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
鄉林北投桃源段新案鄰近台北捷運復興崗站。圖／鄉林建設不動產研究室提供
鄉林北投桃源段新案鄰近台北捷運復興崗站。圖／鄉林建設不動產研究室提供

脫北人潮湧現，不過台北市民政局數據顯示，文山、北投及士林等三行政區的家庭戶數年增率卻有1.2%以上。鄉林不動產研究室表示，輝達選定北士科作為台灣總部基地，帶旺北投士林區發展，高科技業相關上下游產業跟進，將帶來新一波高科技就業人口遷徙潮，不僅北士科生活圈擴大，更外溢到關渡及中山區，使得北投、天母、士林、中山等四大商圈連結，將形成台北市的「北城新環科技生活圈」。

根據台北市民政局資料顯示，今年截至4月底止，北市設籍人口數246萬5,350人、家戶數107萬9488戶，其中人口數和家戶數最多的前五大行政區，分別是大安區、內湖區、士林區、文山區以及北投區，與去年4月底數據作比較，家戶數年增率以文山年增率1.6%最高；北投1.6%次之，士林1.2%居第三。

鄉林不動產研究室表示，士林和北投是台北市面積最大的前二行政區，區域發展和生活機能非常成熟，不僅有豐沛文化資產與藝文空間，更有完善的醫療資源，包括榮民總醫院、新光吳火獅紀念醫院、臺北市立聯合醫院陽明院區、振興醫院等，光是北投區就擁有北投士林科學園區、關渡科技園區、北投影視音產業園區，形成「科技金三角」。

台北市政府開發北士科後，鎖定智慧跨域的人工智慧、數位新創醫療等區塊產業，可以說是相當先進的產業園區。北市府將北士科納入「4+1產業園區計畫」，與南港生技聚落、內湖科技園區等共同形成「台北科技走廊」，其中，北士科以智慧健康產業、數位技術服務為發展主軸，吸引多家企業進駐。

鄉林不動產研究室指出，除了北士科吸引科技及新創產業的進駐，淡水線關渡捷運站附近還有華碩及和碩等科技大廠，捷運沿線同時有上下游相關科技產業陸續匯集，產業投資增加必會產生人口紅利，加速擴大生活圈，為當地帶來居住的剛性需求。

外來人口湧入北投及士林區，北市府預估北士科開發完成後，將帶來就業人口12至15萬人，正極力解決周邊交通建設，包括福國路延伸段已於2023年5月完工，可紓解士林、北投地區的車潮，並規劃洲美快速道路延伸、輕軌東西線與南北線。

鄉林指出，雙北正在施工的北環段捷運路線，行經新北市新莊、五股、蘆洲，並循重陽橋進入臺北市，先在社子島與士林北投區域輕軌線轉乘，再到士林站與淡水線交會轉乘，之後到中山區與文湖線在劍南路站交會轉乘，未來將進一步提升交通便利性，園區內還規劃有福星公園、洲美公園、蜆仔港公園等綠地，提供良好的生活環境。

鄉林集團董事長賴正鎰說，北投與士林挾著生活機能完善，捷運淡水信義線加上北士科規劃的輕軌系統，北從關渡科技園區，中到北投天母士林，南到中山商圈，將結合住宅、商辦、醫療、商業、休閒與公共設施等豐富的生活機能，未來五年，將會以北投士林科技園區為核心，形成一個「北城新環大生活圈」，快速帶動士林區及北投區的不動產全面發展。

鄉林不動產研究室指出，北投、士林挾著生活機能成熟與房價親民優勢，人口與家戶逐年成長，以北投區來說，區域內捷運站涵蓋明德、石牌、唭哩岸、奇岩、北投、復興崗等站，其中唭哩岸站及復興崗站生活圈房價基期低的優勢，也可避免回台北市區的塞車考驗，會是該區域科技族群購屋考量的重要因素，吸引科技新貴首購與在地換屋客層。

今年4月底台北市設籍人口、家戶數最多前五名。圖／鄉林建不動產研究室提供
今年4月底台北市設籍人口、家戶數最多前五名。圖／鄉林建不動產研究室提供

鄉林 捷運

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