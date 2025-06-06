磊山保經2025「讓愛看見希望」公益月募款行動 支持11個公益專案

磊山保經正式啟動2025年「讓愛看見希望」公益月募款活動，延續磊山長年推動的帶狀公益的理念，邀請全體同仁、保戶與社會大眾一同參與，為橫跨兒童及青少年教育、藝術、偏鄉照顧、高齡等多元領域的11個公益專案，募集1,379萬元的公益資金，為社會每一個角落帶來善的力量，用生命影響生命。

磊山保經董事長李佳蓉表示，磊山自2010年即推動「帶狀公益」理念，不以一次性捐款為目標，而是選擇走一條長路，用穩定、長期的資源與行動，支持每一項值得被看見的公益與藝術行動，至今已影響超過20萬人，磊山始終堅持這份「從心出發、持續行動」的初心，除辦理公益募款、公益義賣活動，更不定期實地探訪受助團體，與他們共同成長。保險的本質是愛，公益的底色也是愛，磊山始終相信，我們守護的不只是風險，而是一個個生命背後的價值與故事，這份信念在眾人齊心推動下，「讓愛看見希望」公益月活動，已成為磊山文化中最溫暖的一環。

磊山保經總經理許弘偉也分享，磊山每年會舉辦超過30場的公益行動，每一場行動，都有無數磊山夥伴帶著家人、朋友熱情投入，願意用自身的力量溫暖他人。他表示，磊山保經的公益行動，不只是單次捐贈，而是透過『捐錢與捐力、陪伴與培力、永續發展正循環』三個階段，逐步實踐對社會的長期承諾，從提供資金與人力回應即時需求，到與公益團體建立深度合作關係，協助其自立發展，最終促進受助者成為未來的助人者，完成希望的傳承。

支持11個公益專案 磊山保經以愛堆疊希望 照亮社會每個角落

2025年公益月，磊山保經支持的11個公益專案，橫跨兒童及青少年教育、藝術、偏鄉照顧、高齡等多元領域，包含「原聲童聲教育協會」推動原住民教育與音樂培力；「小珍珠助學計劃」與「撿回珍珠計劃」，皆致力於協助弱勢學子完成學業、翻轉未來；「青藝盟花樣戲劇節」以表演藝術陪伴青少年探索自我、培養表達力；「谷若思照護型星光教室」提供偏鄉夥伴營養餐食與照顧；「孩子的書屋」守護偏鄉兒童的教育與成長；「紅葉少棒」課輔經費支持，以棒球與課輔教育養成品格與毅力；「牽風箏的人計劃」協助中介學校發展戲劇教育輔導；「親愛愛樂」以音樂啟發偏鄉孩童生命能量；協力「弘道老人彭祖體驗」及共生社區推廣，共同倡議高齡共融教育；「更生少年關懷協會」則為迷途少年提供陪伴與餐券，幫助重啟人生。

目前「讓愛看見希望」公益募款活動已開放線上捐款，邀請大眾前往捐款平台共襄盛舉。同時，磊山將於年末舉辦「你、我、我們公益音樂會」，邀請公益團體用音樂見證希望的聲音綻放，用行動詮釋「在一起更美好」的磊山精神。