快訊

恐影響台灣！首颱「蝴蝶」估下周生成 氣象專家曝最新路徑

如何健康長壽？專家曝自己僅改變1事 就讓生理年齡減10年

Google用AI改造搜尋 「零點擊」的網路是重生或毀滅？

東陽營收／前五月合併114.32億元 續創史上新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

即使美國關稅衝擊市場，東陽（1319）2025年5月自結合併營收18.02億元。前五月自結累計合併營收114.32億元，較去年同期累計成長10%，續創史上新高紀錄。

東陽AM事業5月自結合併營收13.23億元。前5月自結累計合併營收88.94億元，較去年同期累計成長14%，再度刷新史上前5月新高紀錄。

東陽公司表示，受到AM市場傳統淡季，及關稅、匯率之亂等不確定性因素影響，客戶態度亦轉趨觀望，

東陽持續專注本業，將競爭力做到最具優勢。目前台南科工廠積極趕工中，力拼下半年完工，七股科工區已於5月底動工建廠，計畫於2026年底完工，美國德州廠也持續加緊腳步擴廠建設中，這為AM市場未來3-5年成長需求做好準備。

東陽OEM事業5月自結合併營收4.79億，前5月份自結累計合併營收25.38億。持續整理整頓、汰弱留強，提升整體OEM競爭力。（OEM整體累計營收111.75億元，成長2%）

營收 東陽

延伸閱讀

外資5月匯入3,790億 創高 上市櫃獲利良好、川普暫緩關稅是主因

豐興5月營收年減12% 海悅5月合併營收年減27%

志強合併營收寫最強5月

百和5月合併營收年減12%

相關新聞

傳產業加薪搶才有動作了 達欣工程宣布全員調漲一成

傳產業加薪搶才，車廠、營造商都有動作。指標營造大廠達欣工程、南陽汽車昨（5）日都宣布調薪政策，其中，達欣工積極搶才、留才...

興富發2025年將推案1,835億

看好AI產業發展，帶動台灣「產業黃金新十年」，興富發昨（5）日宣布，今年將推出住宅加商辦共14案，合計推案量達1,835...

皇翔5月營收倍增 中鼎下滑

營建公司皇翔昨（5）日公告，5月營收18.84億元，年增100.6%；累計今年前五月營收38.59億元，年減15.62%...

老園丁耕讀筆記／跨世代知識傳承 三方向思考

前些日所撰寫的〈情感連結的知識傳承〉一文，談到個人對教育與技術演進的觀察與反思，發表後引發熱烈回響。從教師、企業家到青年...

智慧經營／安永稅務服務部營運長林志翔 新世代管理 重雙向溝通

對安永（EY）稅務服務部營運長林志翔而言，管理從來不是權威的展現，而是建立清楚溝通與相互信任的團隊文化。他堅信，好的領導...

顯而立見／落實「三力」 改變人生

你一定聽過這句話，複利是世界第八大奇蹟，也可能聽過，執行力決定一切。但你有沒有想過，為什麼大多數人努力了十年，卻還是卡在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。