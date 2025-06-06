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興富發2025年將推案1,835億
看好AI產業發展，帶動台灣「產業黃金新十年」，興富發（2542）昨（5）日宣布，今年將推出住宅加商辦共14案，合計推案量達1,835億元，為歷年來最大量。
興富發昨日召開2025年推案計畫說明會，興富發副總廖昭雄表示，產業進駐帶來大量就業人口移入，人潮就是錢潮，是永恆不變的定律，據統計，在台國際大廠研發投資金額從2018年的27億元，2024年成長到244億元，顯見外商對台投資「不手軟」，而輝達海外總部落腳在台灣，更讓台灣在國際上的地位愈來愈重要，對台灣的安全也有很大的幫助，而集團要跟著大趨勢走。
興富發集團今年推案瞄準房地產剛性需求，以住宅和商辦雙引擎前進，北部瞄準新莊副都心、內湖科技園區，中部鎖定台中七期、台南布局南科，高雄聚焦亞洲新灣區與高雄新站爆發力。
其中興富發將推出九大案，總銷共1,542億元，商辦、住宅比例約各半；興富發集團旗下潤隆建設則推出三案；其餘子公司則推出二案。總計集團共推出14筆個案，住宅推案量達1,014.4億元、商辦推案量達820.79億元，合計共1,835.18億元。
談到近期房市概況，廖昭雄表示，央行打房後，短期造成挺大的衝擊，確實市場已經停滯一陣子，有所謂案子賣不動的狀況，但今年在輝達總部落腳北士科，為國內房市注入強心針，加上購屋族漸漸適應政策，近期房市已經開始回溫了，甚至有要熱起來的前兆，只要價格、地點、規劃合理，來客量都較先前多，顯見市場仍有剛性需求。
廖昭雄表示，去年底曾說過建商一定會降價，而現在預售案場隨著科技設廠等利多，疑慮漸漸消除，議價空間就會縮小，所以在房市剛開始回溫時，就是最佳的購屋時機，若未來房市又熱起來，就比較難買到相對便宜的價格。
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