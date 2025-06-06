皇翔5月營收倍增 中鼎下滑
營建公司皇翔（2545）昨（5）日公告，5月營收18.84億元，年增100.6%；累計今年前五月營收38.59億元，年減15.62%。皇翔指出，5月因為個案「皇翔芊樾」完工交屋入帳 ，因此有較高成長幅度。
皇翔指出，總銷39億元的「皇翔芊樾」今年5月開始交屋入帳，另外，總銷27億元的新北土城「皇翔泱美」預計第4季可望完工交屋，下半年陸續也有個案，但因市場仍有缺工問題，仍需觀察是否能在今年交屋。
推案方面，皇翔表示，今年預計推出三大案，包括台北市中正區「皇翔柏悅」、「皇翔柏金」以及永和區「大陳單元3」公辦都更案，合計推案量達410億元。
【記者陳美玲／台北報導】中鼎工程昨（5）日公布5月營收達70.79億元、創近四年同期新低，較去年同期大減36.15%，單月營收低於去年每月約80~110億元水位；累計今年前五月營收達376.96億元，較去年同期減少25.1%。
中鼎投資美國BKRF工程案踩雷風暴，雖暫告一段落，但全案需等美國法院是否通過重整程序，預計8、9月間才有最終結果。
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